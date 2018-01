Se muestra inconforme con Morena

Publicidad

El regidor Rafael Rodríguez Hernández, aseguró que aunque él y los regidores que empezaron a trabajar en 2015 pertenecientes al partido Morena se declaran independientes le siguen siendo leales a la ideología de la institución.“Yo aún así me considero Morena hasta que no lleguemos a una aclaración pues nosotros vemos que hay un gran futuro, el problema es que se ha perdido a nivel nacional un poco el sentido”, aseguró.Destacó que hay desacuerdo por parte de él y sus compañeros que fungen como regidores en otros municipios.“Nosotros ahorita a nivel estado, todos los regidores estamos fuera de Morena, en el 2015 alcanzamos a entrar 6 regidores al estado y un diputado el primero que no reconoció al partido fue el regidor de Guanajuato por lo tanto se tomó la determinación de darlo de baja y continuó como regidor”, dijoRafael Rodríguez declaró que el motivo de esta “independencia” también se debe a que tienen algunas inconformidades con la forma de trabajar del Comité Estatal, quien les pide que entreguen el 50% de su salario.“El partido tiene una línea política que dice que todo el que está en puestos públicos tiene que aportar el 50% de su salario al Comité, debido a esto nos juntamos los 6 regidores y planteábamos que no podíamos dar ese porcentaje y ellos argumentaban que había un convenio firmado que los regidores nunca firmamos, firmaron los diputados”, señaló.Rodríguez Hernández argumentó que dar el 50% le causaría complicaciones económicas pues no le alcanzaría para completar el mes de gasolina.“En primer lugar por que nuestro salario va de acuerdo al Municipio, por ejemplo en Irapuato se ganan 32 mil pesos mensuales, yo le decía que aquí no tengo una persona que me apoye a realizar mis labores y entonces tengo que pagarle al menos mil o mil cien pesos a la semana, al mes estamos hablando de 4 mil 400 pesos, si les doy la mitad me quitarían 16 mil y de los 16 mil que me tocan 4 mil al asistente, prácticamente me quedan 11 mil, con eso no me alcanzaría para el mes de gasolina (....) como albañil gano 2 mil a la semana, mejor me voy a de albañil y me quito de problemas”, recalcó.Resaltó que en las visitas de su líder nacional Andrés Manuel López Obrador no han sido considerados ni invitados.“El Presidente del Comité estatal jamás a invitado a ningún regidor a participar, a subir al estrado aún cuando es aquí en Irapuato, además no hemos recibido ningún respaldo ni ninguna asesoría del Comité estatal”, dijo.Argumentó que ni a Irapuato ni a ningún municipio se le ha enviado recurso para las bases de los comités municipales.Por último, señaló que hasta el momento no planea enlistarse en ningún otro partido y que espera que Morena le escuche y haga validos sus comentarios.