Un trabajo de políticas públicas como el que emprendieron el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez y del secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha, se tiene que continuar por el próximo gobierno 18-24 y replicado por los municipios. También debe de existir una continuidad y apoyo por los legisladores federales y locales. Es decir, se ha hecho mucho y falta mucho por hacer.Ante el calendario electoral, los empresarios del sector turístico estamos identificando los momentos adecuados para incorporarnos con propuestas a los proyectos de gobiernos municipales, estatal y federal. También, en lo que compete a las agendas legislativas local y federal.Las acciones positivas de la Secretaría de Turismo en Guanajuato han articulado más al sector turístico y ahora vamos por la consolidación. De esta forma dentro del sector turístico cada área deben de jugar su papel. Por ejemplo a los hoteleros y restauranteros nos corresponde tener la capacidad de organizarnos con los representantes de León, de Guanajuato, de San Miguel de Allende y de Celaya.Será muy orientador que los empresarios organizados en las OCV (Organización de Convenciones y Visitantes) tengamos una sola voz y una postura única al momento de que se integren las líneas de proyecto de nación y el proyecto de gobierno en Guanajuato. Estos foros habrán de llevarse a cabo por los meses de abril y mayo.Como resultado de estos foros temáticos y de consultas con candidatos a las cámaras de diputados tendremos que tener un documento muy claro ya después de las elecciones, después de julio, para que se convierta en nuestra agenda de trabajo hacia los próximos tres y seis años. El gobernador entrante, los alcaldes entrantes, y los nuevos legisladores, tendrán así muy claro cuál es su responsabilidad y de qué manera continuar lo que se ha hecho bien e incluso cómo mejorar los resultados.Todos coincidimos en que Guanajuato es un destino turístico que requiere una mayor atención para mejorar vialidades, seguridad, señalética, promoción, y sobre todo mayores eventos. Es la parte que como responsable de la OCV y como ex presidente de los hoteleros de Irapuato he venido insistiendo aquí en estas mismas líneas: bienvenido el sector automotriz y su industria complementaria. Muy bien por el sector agroalimentario, pero también apostemos más al turismo.Vamos a continuar con la exitosa política de apoyo al turismo por parte del gobernador Márquez y del secretario de Turismo, Fernando Olivera, y también vamos a redoblar los esfuerzos como sector turístico a partir de nuevas propuestas ahora que vienen cambios en los gobiernos y en las legislaturas.Vamos por una Organización Estatal de Convenciones y Visitantes de Guanajuato que aunque tenga una vigencia provisional para nuestra participación en los foros temáticos de turismo dentro del proyecto de nación y estatal, nos ayude a integrarnos más. No tenemos otra alternativa: tenemos que trabajar de formas muy coordinadas con los gobiernos y con los legisladores para bien de Guanajuato.Tengamos pasión por Irapuato, por Guanajuato y por México.