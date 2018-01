A punta de pistola asaltan a menor afuera de la Feria

Alicia Ramos denunció que el pasado viernes su hijo de 14 años



“Mi hijo todavía está en shock, ya no lo dejo ir solo a la escuela, y necesitamos todos trabajar en conjunto, las dependencias de gobierno, la sociedad, las familias. Los lacras nos están haciendo mucho daño y nosotros lo estamos permitiendo”, dijo Alicia.

Su hijo, Román, quien cursa la secundaria, explicó que vivió el mayor susto de su vida, pues



“Me pidieron directamente el celular, estábamos arriba de la plataforma del paradero. Ni siquiera me pidieron la cartera o dinero, solamente me pidieron el teléfono y sacaron la pistola, me la pusieron en el cuello, por la parte de atrás. Me asusté mucho, lo peor de todo es que mucha gente vio y nadie me ayudó, hasta que me solté a llorar, cuando todo se acabó”, platicó Román.

Alicia aseguró que, pero pidió a los padres de familia a apoyar a sus hijos. “Piensen que hoy fue mi hijo, mañana puede ser el de ustedes”, concluyó Alicia.La Secretaría de Seguridad Pública de León informó quepara proceder contra los responsables.