CORRAL, DE LEJITOS

El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, pintó su raya y opta por ver desde la tribuna la aguerrida batalla del gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, frente al Gobierno federal.El sábado Márquez faltó a la cita del Consejo Nacional del PAN, en la que cerraron filas en apoyo al chihuahuense que reclama la cancelación de recursos en represalia por las pesquisas de corrupción.Lo que sí hizo 3M fue presumir hace unos días una foto con el subsecretario de Hacienda, Fernando Galindo, con quien se reunió en Ciudad de México. La apuesta parece ser a cerrar sin meterse en líos.El sábado en la sesión del Consejo Nacional del PAN el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, los convocó así: “Esta batalla sí le plantea al PAN una definición ¿vamos en serio contra el pacto de impunidad y de la corrupción política? El mensaje del Gobierno federal no es sólo contra Chihuahua: es contra cualquier Gobernador que denuncie la corrupción, centro neurálgico del régimen”.Recibió el respaldo de su partido, pero sólo estuvieron tres de los 12 gobernadores emanados del PAN o alianzas: Miguel Ángel Yunes, Veracruz; Antonio Echevarría, Nayarit; y el propio Corral. Miguel Márquez eligió estar ese sábado en el festejo del 415 aniversario de su pueblo natal, Purísima del Rincón.El 8 de enero el chihuahuense ofreció una conferencia de prensa acompañado de liderazgos panistas (uno de ellos el senador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks) y no panistas para denunciar represalias financieras que el panista atribuye al encarcelamiento del ex secretario general del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez, como parte de una red de desvío millonario de recursos para campañas.En Guanajuato el Gobernador no se ha pronunciado sobre el conflicto de su homólogo panista con Hacienda. Lo que sí hizo fue enviar el día 10 un comunicado de prensa y una fotografía junto con su secretario de Finanzas, Nacho Martín Solís, sonrientes junto al subsecretario de Egresos de Hacienda, Fernando Galindo (funcionario conflictuado con Corral), para dar seguimiento al presupuesto 2018.En lo general durante el sexenio (a ocho meses de concluir) Márquez ha llevado la fiesta en paz con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y con todito su gabinete. La diferencia pública más fuerte ha sido el reclamo de 3M a la actuación de la Federación en la crítica situación de inseguridad y violencia.Pero en temas de dinero no se crea que todo es miel sobre hojuelas. Márquez ha salido a acusar que el presupuesto de la Federación para inversión en Guanajuato está “inflado”; es decir, aparece una cantidad presupuestada pero se ejerce mucho menos porque una millonada está etiquetada para el proyecto El Zapotillo (que está parado) y la supuesta reconfiguración de la refinería en Salamanca.También se recuerda aquel reclamo de Márquez al entonces director de Pemex (hoy secretario de Hacienda), José Antonio Anaya, por dejarlos plantados en una reunión del Grupo de Seguridad para revisar estrategias que pongan freno al robo de combustible. Otro reproche del Gobierno de Guanajuato a la Federación ha sido por la falta de seguimiento al “cacareado” Plan Salamanca para atender la crisis ambiental.Pero esas diferencias no pasaron de una que otra declaración, pues ninguna escaló a conflicto. Debe tomar una definición el respaldo total a Javier Corral y a Ricardo Anaya Cortés (de quien la columna “Bajo Reserva” de El Universal dice que se molestó por la ausencia de gobernadores), o hace como que la Virgen la habla para no bronquearse con la Federación e intentar cerrar su sexenio sin hacer mayores olas.Por el PRI el silaonese Ricardo Ramírez y la irapuatense Yulma Rocha, fueron de los que salieron públicamente a exigirle a Javier Corral “terminar con el manejo político-electoral de los recursos”. El nuevo delegado de Gobernación en Guanajuato, Armando Romero, se sumó ayer enviando un comunicado con las justificaciones de Hacienda sobre el conflicto con el Gobierno de Chihuahua.Aunque todo apunta a que Héctor López Santillana es el favorito del oficialismo azul para ser otra vez el candidato del PAN a la Alcaldía de León, el diputado federal Ricardo Sheffield Padilla dejó ayer en claro que sigue firme en su aspiración. “No busco ninguna otra candidatura, ni cargos de compensación. En política y servicio público hay que avanzar por trayectoria y por trabajo, no por nepotismo”, tuiteó.Con ello también manda un mensaje a quienes creían que si el PAN se reservó para una candidata el distrito tres federal (del que hoy es Diputado) pudiera ser como un espacio para su esposa. Ricardo se mantiene listo para anotarse cuando el PAN emita la convocatoria previa al dedazo azul.La diputada federal panista por León, Olimpia Zapata Padilla, estuvo el domingo en la Plaza del Ángel en Chihuahua para acompañar al gobernador panista, Javier Corral, en su exigencia de recursos a la Federación.“En Chihuahua se vive un momento histórico que marcará un precedente para el equilibrio y respeto entre poderes, en nuestro país”, expresó la legisladora (en la imagen la segunda de izquierda a derecha).