Corredor Industrial

Mientras ‘Hércules’, nombre del próximo auto eléctrico producido en México por mexicanos, prepara su lanzamiento al cierre del año, Emilio Sosa, director de Vetelia, alista el que podríamos llamar el primer Uber de bicicletas eléctricas.La empresa leonesa tiene listo ya el proyecto y únicamente falta definir en qué ciudad rodarán de forma oficial.Un dato curioso es que de las tres ciudades que hasta ahora han levantado la mano para ser parte de la idea, ninguna es del Estado de Guanajuato.El primer servicio de bicicleta compartida que ofrecerá una empresa privada en México consiste en que usted pueda utilizar la bicicleta eléctrica por media hora o más para trasladarse por la ciudad mediante una aplicación en su móvil que le permitirá quitar el candado a la unidad en la terminal y hacer su pago de forma automática por medio de su tarjeta de crédito; posteriormente se podrá hacer en efectivo en tiendas de conveniencia, cual si fuera adquirir una tarjeta de Netflix.Las terminales estarán ubicadas en puntos estratégicos donde habrá hasta 10 bicicletas disponibles y el servicio contará con seguro de gastos médicos contra robo y daños a terceros.Para tener un control de la unidad y su uso, las bicicletas fabricadas por Vetelia cuentan con un chip integrado para monitorear las rutas que son utilizadas por los clientes.Retomando el tema del auto eléctrico, que más del 70% de sus componentes están manufacturados en México, el plan es que sea entre noviembre de 2018 y enero de 2019 que sea presentado en un evento especializado de autos en el País o en el extranjero.Actualmente trabajan en temas de tecnología al tratarse de un auto que tendrá diversos software integrados, razón por la que han tenido colaboración de instituciones públicas y privadas involucradas en tecnología.Oiga, dando seguimiento a las acciones que tienen contempladas los propietarios de 14 plazas comerciales de León y la Secretaría de Seguridad Pública al frente de Luis Enrique Ramírez Saldaña para controlar la seguridad al interior y exterior de los centros comerciales, le comentamos que están creando un grupo de WhatsApp donde no solamente están propietarios, gerentes y ciertos locatarios, sino también Ramírez Saldaña y el propio alcalde de León, Héctor López Santillana, así que no vaya a hacérsele fácil compartir a alguno de los integrantes cadenas o memes.El contenido del grupo deberá ser completamente relacionado a medidas que permitan tomar acciones preventivas contra locatarios, visitantes y en los estacionamientos, este último es el que más preocupa.Coca Cola, Gamesa, Alpura, Uber y Televisa, son parte de la cartera de clientes de la empresa mexicana Santos Film, de la directora Silvia Sánchez.En noviembre pasado, la compañía fue la encargada de realizar las gestiones y reuniones necesarias para la producción del video ‘La Fiesta del Mariachi’ de Luis Miguel, en San Miguel de Allende.El video, con duración de 3:32 seg., ya sumaba hasta ayer por la tarde más de 3 millones 800 mil reproducciones en YouTube.En el documento de Unidad de Acceso a la Información Pública en donde se solicitó informe sobre las facilidades que se brindaron para la realización del video, se puntualiza que no hubo cobro por el permiso de uso de locación por parte de las autoridades de la ciudad colonial y que las calles utilizadas para su filmación fueron Cuna de Allende, primera cuadra de la calle Aldama y esquina con Hidalgo y Canal durante el 21 de noviembre de 2017, por un equipo de producción compuesto por 40 personas.La Parroquia de San Miguel Arcángel y su explanada es el espacio que más se muestra en el video.A finales de marzo, la Plaza Textil Metropolitana será inaugurada y aunque aún no existe confirmación oficial, los fabricantes esperan la presencia del presidente Enrique Peña Nieto.Son 360 los fabricantes que serán parte de la oferta comercial de la plaza, entre ellos invirtieron 50 millones de pesos para adquirir el terreno, requisito solicitado por el gobierno federal para en tres partidas apoyar con 60 millones de pesos en la edificación de la obra.Hay que recordar que el proyecto fue a petición de los fabricantes de textil de Moroleón y Uriangato al presidente Peña Nieto, siendo su compromiso de campaña 227.Los locales comerciales serán ocupados únicamente por empresarios dedicados a la producción de textil, ese fue el fue el acuerdo inicial para evitar la entrada de quienes fueran sólo comercializadores.