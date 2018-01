El ejemplo de Nezahualcóyotl para combatir el crimen

Publicidad



“Pueden negociar reformas que los hacen aun más fuertes y que los distancian aun más de los votantes”, señaló. Esto quiere decir, explicó, que los partidos tienen muy pocos incentivos para pensar en las políticas que podrían ayudar a los votantes o para siquiera pensar en políticas públicas.



“Al principio, la gente no confía en ti, está muy a la defensiva”, explicó Diana Hernández, una de las policías que tienen asignado monitorear una zona reducida de calles, otro experimento.

Sin embargo, también es una historia de éxito: mientras el crimen y la corrupción se han disparado a nivel nacional, en especial en las zonas aledañas a Neza, en esta población se han mantenido estables o incluso disminuyeron.Cuando le preguntamos a los ciudadanos y funcionarios de Neza cómo lo habían logrado, todos mencionaron ay quien parece, llegó al trabajo de casualidad después de haberse perdido camino a una reunión de profesores universitarios.y quien trabajó en temas dey en ocasiones excéntricos, que serían imposibles de llevar a cabo en prácticamente cualquier otro lugar.Con la Dirección General de Seguridad Ciudadana Nezahualcóyotl, organizóreestructuró la fuerza policial para enfatizar el involucramiento con la comunidad yEntonces, ¿fue Amador la clave del éxito de Neza? Después de pasar un tiempo ahí (y mucho tiempo con académicos mexicanos), llegamos a una conclusión diferente. O, al menos, a una más amplia:lo cual hizo posible que Amador lograra realizar sus reformas.Los partidos políticos del sistema mexicano están llenos de problemas. Son una combinación peligrosa de instituciones "superfuertes" integradas por pocos servidores públicos de carrera y, a la vez, sumamente débiles. Están infestados de corrupción, y abundan el clientelismo y el nepotismo. Tienen el poder para imponer lealtad a nivel interno, pero no para realizar funciones institucionales básicas.Neza es diferente. La gobierna ely, aunque la mayoría de los gobiernos perredistas no son como Neza —también han visto repuntes—, la representación local del partido le ha dado mayor libertad a Amador para erradicar la corrupción o para experimentar con reformas poco ortodoxas.Sin embargo, el jefe de la Policía tampoco puede recurrir ante instituciones federales o estatales (que son del Partido Revolucionario Institucional, PRI) para algunaAsí que está caminando sobre una cuerda floja sin que haya una red de seguridad por si cae. Además, no todas sus políticas han funcionado.Después de años de probar cambios de manera relativamente silenciosa, Neza se ha convertido en algo parecido a unLa meta es que los miembros de la policía se enamoren tanto de sus responsabilidades cívicas que decidancomo suelen hacerlo agentes en la mayor parte de México.En agosto, asistimos a una de dos ceremonias bianuales de entrega de premios que Amador realiza en honor a la fuerza policial. De los setecientos oficiales que acudieron,Los familiares en el público llevabanSe sentía como un espectáculo.Hernández dijo que entiende el porqué de esa desconfianza. Cuando ella crecía en Neza, su familia raramente acudía a la Policía al creer que eso conllevaría más problemas.La situación es distinta en la actualidad, dijo la oficial.Hay grupos delos cuales se coordinan con la Policía ya las patrullas.Sin embargo, Amador señaló que su meta a largo plazo es que haya tal“que no importe quién esté en el cargo de Presidente Municipal”.De cierto modo está buscando reproducir las funciones de un partido político:Es una gran idea, pero un recordatorio de que el intento de reformar la policía y la sociedad sin un apoyo verdaderamente institucional puede llegar a ser como querer escribir algo permanente en la arena.“Este experimento es frágil”, señaló Guillermo Valdés, ex director de la agencia nacional de inteligencia. Establecerlo “ha sido un proceso tanto largo como lento”, que ha requerido tiempo y una libertad de la cual carecen la mayoría de los funcionarios mexicanos que están restringidos por el sistema partidista.Por lo general, los expertos en vigilancia policial con los que hablamos, incluido Valdés, dieron buenas calificaciones a Neza.Juan Salgado, académico del CIDE, afirmó que la ciudad había tenido un “gran éxito”, en parte por operar sin depender de organizaciones de la sociedad civil, varias de las cuales tienden a estar cooptadas por los partidos políticos establecidos.Sin embargo, no todos están convencidos. Antia Mendoza, experta en seguridad que radica en la Ciudad de México, aseguró que los funcionarios de Neza no han demostrado que haya una relación entre las reformas de Amador y el índice delictivo. Además, considera que hay poca evidencia sobre si realmente están funcionando las redes comunitarias.Neza dista de ser un oasis de seguridad. En agosto, el día previo a la entrega de premios para la Policía, nuestro fotógrafo visitó Neza y se encontró con que la glorieta principal estaba cerrada debido a una riña pública. Cuando pasamos un tiempo en el centro de comando de la Policía —el cual tiene decenas de pantallas de televisión que parecen nuevas y muestran tomas de cientos de cámaras callejeras—, los oficiales observaron con impotencia cómo los autos que participaban en una persecución pasaban volando por las pantallas.No obstante, de algún modo, lo más importante podría no ser qué tan bien han funcionado las reformas de Amador, sino el hecho de que haya tenido el espacio para probarlas en primer lugar y de hacerlo durante un periodo de años. Hay pocos ejemplos de ese nivel de libertad, en particular para purgar la corrupción, en el diseño de las políticas públicas mexicanas. Eso es un gran problema para México, pues limita a los funcionarios en un momento de crisis nacional.Para nosotros, esa fue la lección que nos llevamos de Neza: no la presencia de las reformas, sino la ausencia de las limitaciones a estas impuestas por los partidos políticos. Nos hizo percibir de manera diferente el resto de México, donde esas restricciones pueden llegar a ser sofocantes.Nos hizo reflexionar también sobre los partidos tradicionales de Europa, los cuales tienen actualmente el índice de popularidad más bajo en años, lo que ha dado pie al ascenso de partidos alternativos o extremos más pequeños y menos profesionalizados. Nos puso a pensar en el crecimiento de los partidos populistas en todo el mundo, los cuales suelen rechazar a las instituciones y los expertos en políticas públicas por considerarlos élites secundarias arraigadas poco confiables. Y nos hizo analizar cómo los partidos estadounidenses han quedado como una sombra de sus versiones anteriores debido a la la polarización y a otros factores.Los partidos políticos mexicanos son particulares a México y a su historia. Son legados del pasado revolucionario del país y de cambios recientes con la era de la alternancia después de setenta años de que un solo partido, el PRI, estuviera al mando. El grado en que están fracasando es excepcional. Pero las formas en que lo están haciendo no lo son.