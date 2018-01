Maniobra el PRI ¡para no discutir desvíos de César Duarte!

Publicidad

Elen la Comisión Permanente del Congreso maniobró para que evitar la discusión y aprobación de un punto de acuerdo que aborde la triangulación de recursos de Hacienda a las campañas de ese partido y para pedir a PGR la extradición delDiputados y Senadores lograron aplazar una semana el debate, debido a que pidieron cambiar la propuesta y, en su lugar, realizar una investigación a la gestión del actual Gobernador Javier Corral.En la sesión de trabajo de la Tercera Comisión de la Permanente, se presentó un punto de acuerdo sobre las finanzas de la entidad.Conforme a propuestas del PAN y PRD, se planteó que la Comisión Permanente solicitara a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) una investigación por la triangulación de recursos de Hacienda, por medio de la contratación de empresas fantasmas en Chihuahua, con el fin de financiar ilegalmente las campañas del PRI en el 2015.También se propuso un exhorto al Instituto Nacional Electoral (INE), para iniciar una investigación por dicha triangulación.La perredista, contra quien hay 11 solicitudes para traerlo a México.Sin embargo, a nombrePidió investigar la gestión del actual Gobernador Javier Corral, con la demanda de que éste informe en 15 días naturales sobre la aplicación en Chihuahua de 43 mil millones de pesos de participaciones y aportaciones del 2017.En especial, pidió el priista, que se detallara el destino de 2 mil millones de pesos adicionales que recibió la entidad.También propuso pedir a la Auditoría Superior de la Federación que investigue que la aplicación de recursos federales del 2017, por parte del Gobierno de Chihuahua, se haya ejercido en apego a la normatividad.Finalmente, García Portilla planteó que el INE verifique si el Gobernador se conduce con apego principios legalidad e imparcialidad, y que se abstenga de realizar actividades políticas que pueden influir en la equidad en la competencia de los partidos.En respuesta, el senador de PAN Daniel Ávila advirtió que el tricolor quería "voltear" la tortilla, presentando a Corral como "el malo" y a Duarte como "el bueno" de la película."El malo de la película es Corral, el que combate la corrupción, y el santo de la película, el Niño Dios, es el ex gobernador César Duarte, el que está prófugo, el que endeudó a Chihuahua, de 12 mil millones a 41 mil millones", reclamó.Afirmó que está documentado que hubo una desvío de 250 millones de pesos de recursos asignados a la entidad a las campañas del PRI, por lo que debía intervenir tanto la Fepade como el INE, lo cual no era solo un asunto "técnico".El senador del PRD Isidro Pedraza advirtió que el tricolor hacía una propuesta que no estaba basada en ningún punto de acuerdo, mientras que Cecilia Soto demandó revisar qué señala el reglamento sobre tal situación de desechar una propuesta por otra completamente distinta.Los legisladores del PAN y PRD aceptaron incorporar las propuestas del PRI, pero a condición de que entraran también las del dictamen original sobre la triangulación de recursos y la adición de Soto respecto a la extradición de César Duarte.Ante las posturas distintas, el senador del PRI Esteban Albarrán planteó rehacer el punto de acuerdo."Que sea una redacción donde vaya todo, pero no punto por punto"."Veo cosas que no vienen al caso, veo el tema de César Duarte, que si es bueno, que si es malo, que si es el Santo Niño. Estamos hablando de los recursos de Chihuahua, es lo que le interesa al pueblo de Chihuahua", señaló sin aceptar el tema de la extradición.Pidió que se presente la nueva redacción la próxima semana, con una escritura "incluyente" y una redacción conjunta consensuada entre las bancadas con el secretario técnico de la Comisión encabezada por el senador del PRD Celestino Cesáreo Guzmán.La propuesta fue aceptada y el PRI ganó tiempo para evitar que el tema sea abordado otra vez en la Comisión Permanente.