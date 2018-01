Destaca México... en bajo salario

Negocios

2018-01-16 09:45:23 | AGENCIA REFORMA | Verónica Gascón

La CDMX tiene el menor salario mínimo por hora en América, con 1.66 dólares; lo superan Río de Janeiro, Guatemala, Dallas y Toronto.

El salario mínimo fuera de 95.4 diarios, y no de 88.32 como es actualmente, sería para solventar las necesidades mínimas para no caer en pobreza de un individuo, no de una familia. Foto: Archivo