Conversaciones con Diego

Diego Sinhué Rodríguez será el próximo gobernador de Guanajuato. No es un lema de campaña ni una afirmación política, es la simple lectura de los números en las preferencias electorales en el estado. Desde que Vicente Fox ganó la elección a Ignacio Vázquez Torres en 1995, el dominio del PAN es absoluto. El único retador que más se acercó a los números azules fue Juan Ignacio Torres Landa, a quien hoy extrañamos más que nunca.Las ideologías dejaron de ser las banderas de lucha política. El viejo PAN quería un orden conservador donde prevalecía el “bien común”, la subsidiaridad y la libertad religiosa. Múltiples fueron las vertientes ideológicas que alimentaron su ascenso al poder. Viejos sinarquistas, nuevos ultraconservadores, influyentes jerarcas de sociedades secretas como El Yunque y empresarios hartos de las crisis generadas por malas decisiones del PRI-Gobierno.Hoy el PAN se alía con la izquierda del PRD, el poder es su objetivo primero. En medio de la confusión de ideas, surgen dos imperativos por todo el País: recuperar la seguridad perdida y combatir la corrupción. Si nos fijamos bien, no hay un proyecto político distinto a los demás. Ni siquiera el de Morena y su mesías AMLO.En Guanajuato, con la oposición de rodillas y sin presencia, la ideología no se traduce en acciones concretas. El Gobierno navega sin bandera y sin orientación. El propio Diego encabezó un programa llamado Impulso de dudosos logros para la cantidad de dinero que se invirtió. Los programas asistenciales que tanto criticara el PAN son su herramienta política más poderosa. Los métodos cupulares para decidir candidatos (dedazo), son los mismos que utilizaba el PRI. Lo veremos a la hora de las designaciones que vienen.La democracia interna se extinguió junto con los antiguos ideales. El poder se ejerce y se reparte de arriba hacia abajo y con la participación de nadie. El indiscreto encanto de la “cargada” quedó instituido ya en Guanajuato y todo mundo se alinea.Pasada la elección todo volverá a ser como antes si no hay un verdadero reconocimiento de la trágica realidad que vivimos. No sólo son los 10 muertos diarios por ejecuciones, no sólo es la seguridad perdida en cientos de colonias, lo más grave es la desesperanza, el sentimiento de que no hay nada ni nadie que pueda parar el resquebrajamiento del Estado de Derecho.Será el mayor reto de Diego cuando asuma el poder el próximo 25 de septiembre. Cuando escuchamos que “la culpa es de la Federación”, sabemos que no es verdad. Hace 5 años, en los albores del sexenio se nos dijo que el proyecto Escudo sería una buena inversión para mejorar la seguridad pública. Los números indican lo contrario.Diego dice que fortalecerá las policías con dos vertientes: mandos únicos donde las policías municipales son débiles y más inversión en las policías de las ciudades grandes del corredor industrial. Desafortunadamente no es una receta óptima. El temor es tener una policía única estatal que pudiera concentrar demasiado poder. Es una discusión que vendrá, pero la forma más poderosa de enfrentar la crisis es con la contundencia de una institución eficaz. Eso lo podrá dilucidar Diego y su equipo durante la campaña. Por cierto, existe la idea de llegar al primer día del sexenio con múltiples proyectos a ejecutar. Esa es una excelente idea.