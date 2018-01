Obra de ciclovía inconclusa

Publicidad

Las ciclovías que se encuentran en el, aún no están completamente finalizadas, pero ya fueronpor pendones por parte deldonde destacan su creación.En un recorrido por la ciclovía se pudieron contabilizar más de; mismos que tienen la leyendaentre otras.Comienzan desde la alterna ahasta la, en algunos tramos son pocos los pendones, pero en otras áreas se pueden contabilizar hasta 7 en un espacio de 100 metros.Algunos de ellos ya están tirados, arrancados o con un solo amarre; siendo una fuente de contaminación evidente.Cabe resaltar que la ciclovía no esta completamente lista; en la altura de la avenida Salvador Ortega hasta Avenida las Torres, solo hay montones de tierra, misma que “marca” un paso de ciclovía, pero sin trabajadores ni máquinas visibles.De igual manera en el, las grietas que desde hace un año estaban y de las cuales am dio a conocer, siguen, algunas con mayor crecimiento.La realización de la cicliovía fue por parte del Estado y del Municipio,pero los pendones solo señalan el trabajo del(Celaya 2015-2018).Incluso en uno de los tramos el pendón dicey a lado un montículo de tierra impide el paso, solo por un lado y con cuidado.También muchos de los árboles fueron retirados, solo se percibe el cajete donde estaba y otros más los respetaron.