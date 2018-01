Se enfrentan a balazos, uno muere

Publicidad

Elementos estatales se enfrentaron a balazos con presuntos delincuentes sobre la autopista a la altura de; uno de los inculpados falleció en un vehículo donde se localizó además, un arma de fuego y droga.Aproximadamente a las, elementos de lasrealizaban un recorrido de vigilancia sobre la autopista tramo Querétaro–Salamanca, cuando detectaron un vehículo sospechoso en el kilómetro 32 a la altura de Apaseo el Grande.Los patrulleros les marcaron el alto, pero el conductor hizo caso omiso y en vez de detenerse, aceleró la marcha, lo cual generó una persecución, en la cual los pasajeros del vehículo particular realizaron detonaciones en contra de los oficiales.señaló que los elementos estatales repelieron la agresión, mientras que los inculpados trataron de escapar al dar la vuelta en U sobre el acotamiento y en el cual recorrieron un aproximado de dos kilómetros en sentido contrario.Finalmente los delincuentes detuvieron la marcha, en ese momento tres personas salieron corriendo del vehículo, dos hombres y una mujer, quienes fueron perseguidos por los oficiales, siendo la joven quien se tropezó y en ese momento fue capturada. Los otros dos lograron escapar.El funcionario señaló que la inculpada es una menor de edad con domicilio en el estado de Querétaro, quien resultó solo con lesiones propias de la caída y fue trasladada a atención médica, donde permanece custodiada.Así mismo se indicó que al interior del automóvil Nissan Tsuru, color blanco, sin placas, se encontró en los asientos traseros el cadáver de un hombre, quien tenía lesiones por impacto de arma de fuego y de momento no ha sido identificado.“Los elementos comenzaron a seguirlos y desde el vehículo perseguido realizaron detonaciones hacia la patrulla, los elementos repelieron la agresión, momento en el que se detiene el vehículo y se dan a la fuga dos hombres y una mujer, en tanto que al interior del vehículo permanece un hombre sin vida aun no identificado”, declaró el Subprocurador.Una vez que se llevó a cabo el procesamiento del vehículo, se localizó mariguana al interior de una caja, un arma de fuego tipo revólver calibre 38 especial, con un casquillo percutido y el automóvil tenía dos impactos en una llanta y en la cajuela.