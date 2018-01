‘¡Que hagan nueva guarida!’

“No sólo el equipo merece un nuevo estadio, no solo la afición; la ciudad merece edificios así. Lugares que dignifiquen a la ciudad. Es obligación de particulares y del Municipio sacarle el mejor y mayor beneficio para la ciudad, pero sí, debería de hacerse un nuevo estadio”, reconoció Francisco Vela sobre la necesidad de levantar un nuevo inmueble, mientras que Luis Miguel Guerrero, también colaborador de am, coincidió en que ahora pensar en la construcción es ya una encomienda: “Se debe tener un estadio que esté libre de cualquier problema legal”, afirmó.

“Habla de estar a la par de cualquier otro equipo, como ahora lo son Monterrey, Chivas, entre otros. León es un equipo que no tiene problemas de descenso y es necesario comenzar a pensar en temas como un nuevo estadio”, comentó Gerardo Lugo.



“No (afecta) en el futbol cancha, pero sí en el ‘futbol de pantalón largo’. Al perder certezas es difícil hacer planes y ejecutar proyectos a medio y largo plazo. Y al final del día, a los actuales dueños del León nada los detiene para quedarse en esta plaza que no sea el equipo. Las cartas de los jugadores son de ellos, el estadio no, la casa club, tampoco (…)”, dijo Paco Vela.



“Ahorita no puedo decir porque no está dentro de las posibilidades, pero está Irapuato, nos podemos ir a Aguascalientes (...) Esperemos que no llegue a eso porque no es en beneficio de una ciudad en la que el futbol es una parte fundamental”, dijo Jesús Martínez en aquella ocasión, en entrevista para Récord.

Luego de darse a conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se espera que la situación no tenga alcances mayores, directo al seno esmeralda, aunque esto

La justicia falló a favor de Roberto Zermeño, suyo es el inmueble donde León logró el ascenso y celebró, poco después, dos campeonatos. La incertidumbre es ahora compañera de la directiva felina que tendría que empezar a pensar en un "plan B".

Irapuato, Celaya, Aguascalientes, Querétaro y hasta Pachuca, dada la cercanía de estas cuatro plazas, que en marzo del año pasado ya había si el litigio no se resolvía.