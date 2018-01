Muere Edwin Hawkins, autor del tema ”Oh, happy day”

Publicidad

El cantante de góspelquien se hizo famoso por su emblemática canción “Oh, happy day”,en su casa de Pleasanton (California) a los 74 años a causa de un cáncer de páncreas, según informó The New York Times.Hawkins nació en la Bahía de San Francisco, el 19 de agosto de 1943.Desde muy pequeño comenzó a actuar en iglesias, en ocasiones acompañado de su familia.También desde niño demostró su predilección por el góspel, ritmo que acabó mezclando con otras músicas del mundoSu primer disco lo grabó a finales de los 60 como miembro de un coro de jóvenes y se tituló Permítenos entrar en la casa del Señor (Let us go into the house of the Lord).Aunque el disco pasó algo desapercibido, un trabajador de la radio regional Bay Area FM comenzó a pinchar una de las canciones que lo componían,, que se popularizó rápidamente y que hizo que el grupo cambiase su nombre por Edwin Hawkins Singers.Pronto la canción fue estrenada de nuevo como single, se coló en el cuarto puesto de la lista pop de Billboard y en la segunda plaza de R&B.“Oh happy day” es un himno religioso del siglo XVIII.Pero Hawkins creó la versión actual, con sus dos voces que se responden.“Mi madre tenía un viejo libro de cantos y yo tenía la habilidad de hacerlos sonar diferente”, contó en una ocasión.En 1970,le valió un Grammy a la mejor actuación soul gospel, el y ese fue el primero de los cuatro que conseguiría Hawkins a lo largo de su carrera.Más de 7 millones de copias se vendieron, dijo su productor Carpenter, según The New York Times.“Jamás pensé que me dedicaría a la música”, contó hace tiempo a The New York Times.Glenn Campbell y Elvis Presley también grabaron versiones de la canción.