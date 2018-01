Publicidad

Un hincha del Atlético de Madrid de 22 años ha recibido esta tarde en una pelea, poco antes del enfrentamiento de ida de cuartos de final de la Copa del Rey entre el equipo colchonero y el Sevilla en el Wanda Metropolitano, tres heridas por arma blanca en un muslo, en un brazo y en la espalda. El suceso ha ocurrido en la puerta del Bar Zapatones, un local frecuentado por seguidores del Frente Atlético, los ultras de extrema derecha de este club madrileño. Todavía no se conocen los motivos que han desencadenado la reyerta. El herido ha salido corriendo hasta la parada de metro de Las Musas. Allí ha sido atendido por el Samur. Tras estabilizarlo, los sanitarios lo han trasladado con pronóstico grave al Hospital La Paz. El aficionado del Atlético de Madrid ha sido atendido en la avenida de Niza, al lado del estadio madrileño, en torno a las 18.40 de la tarde (hora de España). De las investigaciones se van hacer cargo la comisaría del distrito de San Blas y agentes de la Brigada Provincial de Información, especializados en violencia en el deporteUn portavoz de la Policía Nacional ha explicado que se trata de un seguidor del Atlético de Madrid, que de momento no hay detenidos, y que se está investigando las circunstancias del apuñalamiento. En estos momentos se busca al autor o autores de lo ocurrido. Tanto Samur como Policía Nacional se encontraban cerca del estadio en previsión del encuentro que disputan ambos equipos. El partido no estaba considerado de alto riesgo.