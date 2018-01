Chivas tiene anemia goleadora

Publicidad

El Rebaño Sagrado está en un tobogán que parece no tener fin, va en caída libre y no se ve cómo pueda detenerse, porque, si bien es cierto, que generan oportunidades de gol, no hay quien concrete.La escasez de victorias para este equipo es alarmante, pero tratándose de un club grande, más todavía, por el palmarés y la exigencia que hay para esta institución.Los rojiblancos comparten semejanzas con los torneos en los que se metieron en problemas de cociente, para muestra, los números acumulados que hasta ahora arrojan: en los últimos 10 encuentros que han jugado como local —todo el Torneo Apertura 2017 y tomando en cuenta el enfrentamiento ante el Cruz Azul del pasado sábado—, solamente suman un triunfo, nada más.La última victoria se registró ante Tijuana en la jornada 15 del Apertura 2017 (28 de octubre) y fue por marcador de 3-1.Dentro de esa decena de cotejos, están también cuatro empates y cinco derrotas, lo cual hace presumir que cualquier equipo que se mete a la casa del Guadalajara, seguro al menos saca un punto.De los 18 encuentros que ha disputado Chivas en su casa, en los últimos dos campeonatos y los que van del actual, han estado en juego 54 unidades, de las cuales ha rescatado 24 solamente.Si tomamos en cuenta la fase regular del Clausura 2017 (en el cual fueron campeones), el Apertura 2017 y Clausura 2018, los rojiblancos han jugado en 18 ocasiones en casa, pero solamente han logrado ganar seis veces.De una forma, en los últimos dos campeonatos, las Chivas han disputado en el torneo regular, 36 partidos, de los cuales han logrado únicamente 11 victorias.Los triunfos desde el Cl 2017 están distribuidos en cinco victorias en calidad de visitante y seis jugando de local. Para no volver a sufrir, tendrán que apretar en casa.