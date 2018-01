Nico, en deuda ante el América

Publicidad

La tercera debe ser la vencida para Nicolás Castillo. El chileno lleva un año en México y junto a los Pumas, no ha logrado ganar uno de los duelos que más importa a su afición. El clásico contra el AméricaNico ya enfrentó en dos ocasiones a las Águilas. Y las ha golpeado en su portería; sin embargo, fueron anotaciones que no alcanzaron para arrebatarles puntos y lamentos.Al parecer, los de Coapa son inmunes al Killer Castillo.En la jornada 11 del Clausura 2017, las Águilas volaron con la victoria en Ciudad Universitaria (2-3).El delantero chileno marcó un doblete que emparejó parcialmente los cartones a dos.Pero, un gol del paraguayo Cecilio Domínguez en la recta final del cotejo sepultó la actuación de su artillero estrella, quien fue catalogado como la mejor contratación extranjera del torneo.En su segundo clásico contra los azulcrema, por la tercera fecha del Apertura 2017, Nico movería con falsas ilusiones las redes en el Estadio Azteca y de nuevo para igualar parcialmente la pizarra a uno.El ex atacante de Universidad Católica sufrió para llamar a la cabaña contraria, con balones que apenas llegaban a sus pies, mas no a su destino con las redes.En aquella noche del pasado 5 de agosto, Cecilio Domínguez, delantero que hoy no figura como protagonista en el inicial del técnico águila, Miguel Herrera, firmó el polémico, pero definitivo 2-1, por la vía del penalti.Incluso, un día después, el propio jugador andino, mediante su cuenta de Instagram, compartió videos con las repeticiones de algunas jugadas polémicas que no fueron marcadas a favor, por el juez central, Erick Yair Miranda.“Jajajaja y eso no es mano?”, “y eso es menos falta que el PENAL?”, criticó Nico en su momento; más tarde, la Comisión Disciplinaria le abriría una investigación de oficio.Hay cuentas pendientes de Castillo con América, porque un delantero de su talla y ambición no le es suficiente aparecer en juegos de alto calibre.Ser la diferencia y entrar en la historia de Pumas, latente para el goleador, próximo a cumplir 25 años.Incluso, una mirada a su trayectoria en Chile, con Universidad Católica, Nicolás Castillo tuvo poca pegada contra los equipos grandes de su país, durante fase regular.Pese a ser bicampeón de goleo en 2016, el nacido en Santiago de Chile falló en su cita del primer semestre contra el Colo Colo, que goleó 3-0; contra la Universidad de Chile, apenas se impuso la U.Católica 2-1, pero sin dianas del ahora jugador felino.En la segunda mitad de 2016, Nico apareció con un tanto en un choque prácticamente resuelto por la U.Católica, que vapuleó a la U.de Chile por 3-0; contra Colo Colo, también anotó, para rescatar un empate 2-2.