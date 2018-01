Reprueban decisión de Édgar Castro Cerrillo

Publicidad

reprobaron la decisión del alcalde Édgar Castro Cerrillo, sobre los cambios que se realizaron dentro de la dirección de Servicios Públicos Municipales, pues argumentaron que esta decisión no resolverá el problema de la recolección de basura, además de no tener una idea clara de quién estará al frente de la dirección.El pasado lunes Castro Cerrillo, informó sobre los cambios y estrategias que serían implementadas en la dirección de Servicios Públicos para mejorar la problemática sobre la recolección de basura, sin embargo los demás integrantes del Ayuntamiento señalaron no haber sido notificados sobre los cambios que se harían.El regidor del PVEM, Carlos Ortiz Montaño, cuestionó la decisión del alcalde al reprochar que no se tenga ya un titular al frente de la dirección de Servicios Públicos, cuando ya se tenía pensando hacer el cambio del que no se les notificó previo a la decisión.recalcó.Iovana Rocha Cano, dio que era necesaria la rueda de prensa para informar sobre los cambios que se hicieron dentro de la dirección ya que, según sus palabras, el problema de la basura no se solucionará con el cambio del titular de la dirección.