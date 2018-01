Kate del Castillo vuelve a ser la reina

Publicidad

Enfundada en un traje de chaqueta y pantalón blancos, Kate del Castillo camina indolente sobre el caos. "Soy la reina...La Reina del sur, que no se les olvide", decreta la actriz en el avance de la segunda temporada de una de las telenovelas más exitosas del mundo. Por si no había quedado claro, Kate está de vuelta con el papel que la encumbró en su carrera, el que le hizo un hueco en el mundo hispano de Estados Unidos y el que propició uno de los flechazos más letales para su profesión: un encuentro con Joaquín El Chapo Guzmán.El final de la primera temporada de la serie inspirada en el libro del mismo nombre de Arturo Pérez Reverte, se había resuelto de una manera rápida y blanda: la narcotraficante más poderosa, Teresa Mendoza, decide retirarse de la vida delictiva al quedar embarazada. Ahora el autor celebra su regreso con un tuit : "Vuelve mi chica"."Regresa Teresa Mendoza, quien se convirtió en una de las principales narcotraficantes de España. Ocho años después de desaparecer sin dejar rastro, y de vivir una vida pacífica e idílica en el campo italiano, el pasado de Teresa finalmente la alcanza y se ve obligada a regresar a México", indicó la cadena estadounidense Telemundo.La serie se comenzará a grabar en abril en la Toscana italiana y después harán un recorrido por Rusia y Colombia. Así lo ha asegurado el actor Alejandro Calva al diario mexicano Milenio. El intérprete, que dará vida al narco César Batman Güemes, reconoce que la filmación en Colombia se realiza por la imposibilidad de que Kate pise tierras mexicanas.Como ocurrió con la grabación de la serie de Netflix, Ingobernable, en la que del Castillo encarna el papel de primera dama de México, la producción tendrá que adaptarse a la situación legal de la actriz mexicana tras el polémico encuentro con el Chapo en octubre de 2015. El Gobierno mexicano la acusó de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico y, aunque la orden de detención fue retirada, la actriz ha confesado no sentirse segura si regresa a su país. "El caso no se ha cerrado del todo así que necesito para poder ir a México que se cierre completamente, que me den garantías para regresar sin temor a que se vayan a sacar de la manga otra investigación", comentaba en la presentación de Ingobernable el año pasado.La actriz se sacude de nuevo unos de los meses más complicados de su vida. Su teléfono fue hackeado y se difundieron imágenes muy íntimas que la llevaron directa al ojo del huracán. El último trabajo de Kate, un relato en forma de documental sobre su versión de aquel encuentro entre el actor Sean Penn y el Chapo en plena fuga, también fue el centro de todas las críticas.Pero Kate está de vuelta con el papel que más le representa. Aquel que veneró el Chapo hasta el punto de llevarse los DVD de la serie a su escondite del Ejército mexicano y la Agencia Antidrogas (DEA) estadounidense. "Conoce a Teresa Mendoza, ella vive como si no hubiera mañana. Porque en su negocio, eso es posible".