La Comisión de derechos humanos sólo es un club de amigos: Lemus

, acusó que las comisiones de derechos humanos estatales no cuentan con métodos coercitivos o protocolos que ayuden a los periodistas en situaciones de riesgo.Además de hablar de temas de agresión y muerte a comunicadores; organizaciones criminales y narcotráfico, durante su presentación en el, señaló que México requiere de mecanismos funcionales en la protección de periodistas "que sean autónomos y no dependan de la Secretaría de Gobernación".Aunque, la Comisión Nacional de Derechos Humanos cumple con su labor, la calificó como "un organismo sin dientes, que lo único que puede hacer es emitir recomendaciones, no va más allá su función".Mientras que de las comisiones estales de derechos humanos, expresó que son una especie de "club de amigos que sólo se reúnen, se reparten el presupuesto del año y atenderán unas cuantas quejas y emitirán recomendaciones".Asimismo, dijo que larecibe diariamente cinco recomendaciones de periodistas no sólo muertos, sino también desplazados."México es el país más peligroso para ejercer periodismo en el mundo, sin que haya guerra", subrayó en su presentación en laque se celebra enrefirió al problema cuando fue encarcelado en el 2008 y acusado de redes de narcotráfico en elaunque no se compara a la labor del periodista actual, porque seguro "es más violento"."En aquel tiempo había cierta libertad de ejercer periodismo libre y crítico, ahora ya no".Tal situación, indicó que se ve reflejada en zonas de silencio de estados como Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Michoacán o Puebla.Puntualizó que en estas entidades los periodistas utilizan dicho mecanismo como una forma de "conservar su vida", pero en respuesta "deja una sociedad mal informada con la creación de reporteros publirelacionistas".Asimismo, dijo que con el año electoral de 2018 es probable que los candidatos se sientan ofendidos con ciertas publicaciones."Vamos a ver un entorno difícil y adverso para la prensa donde seguramente van a aumentar las agresiones".También recordó el asesinato de 15 periodistas en 2017 y dos muertes más en lo que va de enero de este año.Durante las actividades de la Semana de Periodismo, Lemus Barajas presentó su libro "Los Malditos 2, el último infierno".El jueves y viernes se presentarán los periodistas