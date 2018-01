Auto queda incrustado en segundo piso de un edificio en insólito accidente

Durante la madrugada del domingo un automóvil blanco Nissan Altima terminó incrustado en el segundo piso de un edificio comercial en California, Estados Unidos. El vehículo voló cerca de 10 metros y terminó sobre el inmueble, afortunadamente sus dos únicos tripulantes sobrevivieron y resultaron con heridas leves.



Eran las 5:30 de la madrugada, cuando el conductor decidió pisar el acelerador sin mayor precaución. El carro se elevó por el aire y se metió por la ventana del segundo piso a un consultorio dental.



La escena surrealista que decoraba el 319 al este de la calle 17, en la ciudad Santa Ana, California, fue difundida por la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA). Los agentes de rescate se encargaron de sacar el vehículo y salvar la vida del conductor y pasajero.

OCFA in Santa Ana of a vehicle that crashed into the building. The fire was quickly extinguished, both victims are out of the vehicle safely with minor injuries. Members from OCFA & LA COUNTY Urban Search & Rescue teams are removing the vehicle from the building. pic.twitter.com/x29WvTkNGk