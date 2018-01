Afecta obra a comerciantes

Publicidad

Cierre de negocios, bajas ventas e inseguridad a causa de la rehabilitación del Tercer Cinturón Vial, es la situación que viven los comerciantes del bulevar Lázaro Cárdenas, quienes exigieron a las autoridades locales que aceleren los trabajos.Los trabajos del tramo entre el bulevar Díaz Ordaz y avenida Guerrero iniciaron en el último trimestre del 2017, y hasta el momento con ambos carriles cerrados, se ha avanzado en la colocación de concreto hidráulico en algunas zonas del carril izquierdo.Son al menos 3 negocios los que por las bajas ventar terminaron cerrando sus puertas, uno de ellos el gimnasio TRX propiedad del señor Carlos, quien indicó que su esfuerzo de 5 años se vino abajo por esta obra.Destacó que si bien la rehabilitación de esta vialidad traerá beneficios, por el momento sólo generó pérdidas económicas a los locatarios, sumado a que se han dado situaciones de inseguridad, como son los constantes robos y asaltos a plena luz del día.“5 años que tenía aquí, en una semana se fueron, la gente no viene, no nos apoyaron con absolutamente nada (...) quedaron de poner un policía porque si está medio feo en la noche, el negocio de al lado, después de que se fueron los taqueros como a la semana les robaron”, dijo.La señora Elizabeth, quien tiene un negocio de piñatas señaló que se sienten engañados, pues primero les dijeron que iban a cerrar sólo un carril para que hubiera circulación, y que sería hasta febrero cuando se cerraría el segundo carril, sin embargo, ambos carriles fueron cerrados.“A principios de diciembre dijeron que iban a cerrar, un lunes vinieron a avisar que el miércoles iban a cerrar, nos quedamos sin acceso, ha afectado en todo, hay mucha inseguridad, normalmente cerrábamos a las 8 u 8 y media de la noche, ahora a las 6 y media debes tener ya cerrado”, dijo.Asimismo, el señor Oscar Juárez, quien tiene un negocio de comida dijo que buscan apoyo de las autoridades, pues muchos de los comerciantes han cerrado sus negocios y no paran los robos, incluso de medidores de luz y agua.“En diciembre todavía alcanzamos a vender, de un 100% que hubiéramos agarrado se bajó hasta el 50%, ahorita estamos vendiendo como un 15% de lo que vendíamos antes”, refirió el comerciante, además de exigir atención de las autoridades municipales a su problemática.