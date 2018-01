Aumentan embarazos en niñas

Publicidad

Niñas de 10 años hasta mujeres de 19 y 20 años, han acudido al Hospital Materno Infantil para dar a luz, representando el 35% de los egresos hospitalarios en este hospital de especialidades de Irapuato.Así lo dio a conocer la presidenta de la Comisión de Salud, Gracia Roque Díaz de León, quien señaló que hace falta concientizar no sólo a las menores sino a los padres de familia para que hablen de la sexualidad y métodos anticonceptivos con sus hijos.“Es un asunto que nos preocupa (...) son de chicas que han tenido su parto o cesárea y son adolescentes, el rango de edades debe venir entre los 10 y los 19 o 20 años, lo que tratamos es sensibilizar a los adolescentes, tanto a la mujer como al hombre para que no se embarace porque les cambia la vida de una manera muy drástica”, indicó.La funcionaria municipal indicó que los adolescentes tienen conocimiento de los métodos anticonceptivos, pero deben conocer también de las afectaciones a la salud, pues en los menores de edad el cuerpo no tiene la madurez necesaria.“Uno de los problemas es que ocultan a veces el embarazo y no van a consulta, o bien los papás, que es un golpe terrible saber, no los llevan a la atención médica de manera frecuente”, comentó.Las afectaciones de la salud no sólo son para la madre, sino en los recién nacidos, siendo muchos de ellos prematuros.