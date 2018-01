Solicitan seguridad y alumbrado

Publicidad

Habitantes de la colonia Navititas, en Salamanca, denuncian la falta de iluminación en sus calles y el vandalismo en la zona.Para los vecinos de la colonia Navititas ya es común que las lámparas del Servicio Público no funcionen.“Qué yo sepa así están desde hace tiempo, unas no sirven y las otras se las robaron o quién sabe”, dijo la señora Olivia.Algunos comerciantes de la plaza principal comentaron que el vandalismo en la zona es consecuencia de la falta de iluminación, pues algunos jóvenes las quitan o quiebran para que no haya energía eléctrica y el jardín que se ubica en la colonia se vea más obscuro y así puedan para cometer actos delictivos.“Entré los que se juntan aquí las funden para que esté más obscuro y ellos puedan hacer sus grafitis, o tomar en la calle o aquí mismo en el jardín, y pues la Policía ni viene”, añadió un comerciante de la calle Revolución.Otra de las situaciones que denunciaron es que debajo del Kiosko Principal del jardín de Nativitas se robaron una puerta y ahora personas en condición de calle utilizan este sitio para resguardarse del frío o drogarse.Los denunciantes añadieron que la presencia de la Policía Estatal es casi nula, motivo por el cual, consideran, el vandalismo es frecuente en esta colonia.