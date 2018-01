Hallan cadáver dentro de vivienda

Publicidad

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado en el interior de su vivienda durante la mañana del miércoles. El hallazgo lo realizó un familiar del fallecido cuando llegó a visitarlo. El cuerpo no presenta lesiones de ningún tipo y los familiares desconocen las causas de muerte, ya que refieren que su familiar no padecía de enfermedades.Los hechos se registraron alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles en un predio ubicado sobre la calle Duero de la colonia Villas de Oriente, justo detrás del fraccionamiento Villas de San Cayetano.Una llamada al Sistema de Emergencia del 911 alertó a los cuerpos de emergencia acerca de una persona sin vida en el interior de la finca, por lo que de inmediato unidades de Policía Preventiva y Cruz Roja atendieron el reporte y arribando al lugar pocos minutos después.Paramédicos atendieron a un hombre de aproximadamente 48 años de edad que se localizaba inmóvil y al verificarlo se percataron que ya no presentaba signos de vida y además refirieron que el cuerpo del hombre llevaba más de 24 horas sin vida.La zona fue acordonada por elementos de Seguridad Pública, mientras el personal del ministerio público y del Servicio Médico Forense (Semefo), realizaban los peritajes pertinentes de la zona y del cuerpo. Se desconocen las causas de muerte de esta persona.