Contra conductores irresponsables ¡niños construyen topes!

Publicidad



"Yo hice los topes, hice cuatro, me ayudaron unos amiguitos. Es que pasan muy recio y aparte estoy enfermo de los bronquios y levantan mucho polvo, así le han dado más despacio. Cuando gusten un tope, vivo aquí en la casa verde", platicó el pequeño Wiston.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

de la colonia Los Pinos,a la calle Santa Lucía, por donde muchos vehículos pasan al estilo "rápido y furioso".y originario de Taxco, Guerrero, vive en la calle Lucía, que no está pavimentada. Por ahí pasan vehículos de todo tipo a altas velocidades, por lo quecerca de su casa para evitar algún accidente.El pequeñohaciendo cada uno, aprovechando los momentos en que no había tránsito por el lugar.El equipo deconstató que en esa calle los autos, camiones y hasta tráileres,pero no les queda de otra más que frenar cuando pasan donde están los cuatro topes, que esde la calle Santa Lucía.