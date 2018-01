LA HORA DEL FISCAL

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, que preside la panista Libia Dennise García, abre hoy la discusión para eliminar el pase automático del Procurador a Fiscal.Esa reforma constitucional es apoyada por el Ejecutivo Estatal y los partidos en sintonía con la agenda en lo federal. Eso significa que Carlos Zamarripa ya no será en automático Fiscal General por 9 años.Pero la iniciativa enviada por Márquez no cierra la puerta a que el hoy Procurador de Justicia participe en ese proceso de selección. La intentona del Gobernador por dejarlo está firme. ¿Y qué dirá Diego?El empresario Roberto Novoa se estrenó ayer en su función de síndico presidiendo la sesión del Comité de Adquisiciones, y empujando una decisión en la que dejó claro que no por ser inexperto en la función pública se expondrá a ser “chamaqueado”. Ante la primera duda razonable se declaró desierta una segunda licitación de contratos de pólizas para el mantenimiento del equipo en C4 de Seguridad.Inició la sesión y Novoa lanzó una pregunta fundamental para decidir cuánto vale el activo que se protege y cuánto el mantenimiento que se va a contratar. La respuesta sorprendió: $797 mil lo primero frente a $343 mil lo segundo. “Con eso se compraría el equipo cada dos años”, cuestionó el empresario.El resto de los integrantes tanto regidores como consejeros ciudadanos pusieron cara de ‘¿what?’. No asistió ningún funcionario de primer nivel de la Secretaría de Seguridad Pública que los convenciera sobre ese costo (ni el secretario Luis Enrique Ramírez, ni el subsecretario Paco Becerra y tampoco el nuevo coordinador administrativo, Francisco Javier Zaragoza, ni la directora del C4, Leslie Melchor).Por segunda vez la licitación se declaró desierta. Como en la mayoría de las adquisiciones que corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública ooootra vez están con el tiempo encima. Las pólizas de mantenimiento del equipo del C4 ya se vencieron en noviembre y diciembre pasado. No se conoce de algún desperfecto mayor que ponga en jaque al sistema pero ahí está el riesgo, que no es menor.Se pretende renovar el mantenimiento de bienes informáticos, fibra óptica, conmutadores, y son solicitudes nuevas las de los equipos de seguridad de las telecomunicaciones en las delegaciones y servicios de internet, y para la plataforma de visualización y gestión de la videovigilancia urbana.Si el equipo de la Secretaría de Seguridad creía que con la salida de Carlos Medina respiraba tranquilo, pues no, Novoa Toscano los confrontó pues pidió que Servicios Generales de la Tesorería haga un estudio de mercado de proveedores (adicional al de SSP) para así asignar a la mejor propuesta. Ya veremos si al final consiguen un proveedor más económico, pero el síndico no dejará pasar una.Los 36 aspirantes independientes a la candidatura a alguna Alcaldía están en aprietos. En un corte del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) al 12 de enero -que corresponde a 20 de los 45 días que tienen para recabar las firmas del 3% de la lista nominal que la ley les exige- el avance es leeento.En el caso de los dos leoneses, Edgar Chico y Rubén “El Bravo” Fonseca, el registro oficial es muy bajo. El primero llevaba a ese día 349 apoyos encontrados en la lista nominal y el segundo sólo 138. Para estar en la boleta electoral por la Alcaldía necesitan de 32 mil 362 firmas con los requisitos de ley.Ninguno de los dos se desanima. Fonseca Caldera dice que es así su estrategia. Hizo equipo con Jaime Rodríguez “El Bronco”, aspirante presidencial, quien hará gira en Guanajuato este fin de semana. Tentativamente estará dos días en León, también en Irapuato, San Miguel y en una cabalgata en Dolores.En el caso de Edgar Chico, apoyado por el movimiento “Ahora” de Emilio Álvarez Icaza, explica que esa cifra corresponde sólo los registros vía la app, pero tienen muchos más en formatos manuales por contabilizar. Además ha pedido al IEEG una ampliación del plazo de firmas, pero no ha recibido respuesta.Ya sé que no me la va usted a creer pero dicen en el PRI que ahora sí este domingo habrá convocatoria para la elección de su candidato a Gobernador. El virtual candidato presidencial, Pepe Meade, debe pisar muy pronto Guanajuato en su gira de precampaña y antes debe estar todo planchado. José Luis Romero Hicks, Gerardo Sánchez y Miguel Ángel Chico, ninguno canta victoria ni se da por muerto.Luego de la poca presencia del gobernador Miguel Márquez en tierra cajetera en la segunda mitad del año pasado, ayer llegó de ‘Rey Mago’ a anunciar 336 millones de pesos adicionales para proyectos.Entre ellos la primera etapa del Parque Urbano, donde se construirá un gran Teatro de la Ciudad. También un Centro de Gobierno (como el de León e Irapuato), nuevas instalaciones del DIF local, el centro de usos múltiples en el recinto ferial Ecoforum, y otras obras educativas, viales y deportivas.