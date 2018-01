Mujeres del mundo unidas

Publicidad

Impresionante y aleccionadora estuvo esta última entrega de premios de los Globos de Oro. Nuestro querido compatriota Guillermo del Toro ganó el premio a mejor director; la película “Coco” de inspiración mexicana también fue premiada y nuestro país fue citado positivamente en varias ocasiones. Pero lo más destacado para el mundo entero fue la unión de la mayoría de las mujeres al ir vestidas de negro para manifestar su fuerza contra el acoso y abuso sexual que se ha vivido en el sector cinematográfico y en muchos ámbitos más. Las mujeres unidas por sus derechos es lo más trascendente ya que sólo juntas se pueden lograr victorias.Siempre he denunciado y hecho hincapié en la falta de baños para mujeres en lugares públicos donde las largas filas para entrar son desesperantes. Hace unos años fui a un evento a Celaya en el jardín central de la plaza principal. Después de dos horas de carretera me urgía encontrar un baño. Entré al patio interior de los edificios de gobierno y me encontré una fila como de sesenta señoras para utilizar los servicios. El evento iba a comenzar e iba yo a formar parte del presídium y dirigir unas palabras al gentil auditorio. La única solución posible que vino a mi mente fue decirles a otras señoras si querían acompañarme al baño de caballeros que estaba vacío. Sólo una accedió. Al momento de entrar un señor nos vio y fue por un policía quien envalentonado en un machismo estúpido nos amenazaba y gritaba improperios azuzado por otros hombres defendiendo su territorio vacío.A diferencia de ese episodio, hace unas semanas en Costa Rica, la fila de mujeres para ir al baño era tan larga que entre ellas acordaron entrar al de hombres y a ellos se les pidió hacer fila hasta que terminara la de mujeres. Ante esa solidaridad femenina no pudieron objetar y se resignaron. Una persona comentó que acababa de suceder lo mismo en la Ópera de Viena. Cuando la segunda parte de la obra estaba por comenzar y la fila seguía, las mujeres invadieron el baño de hombres. Ese movimiento que se dio en los Globos de Oro de “El tiempo se acaba” se está popularizando cada vez más al tomar las mujeres lo que consideran justo. Es decir, ya basta de hacernos menos, ya basta a la discriminación, ya basta de no tener lo que necesitamos como mujeres, ya basta que nuestros derechos no sean respetados y ya basta que no tengamos los espacios que requerimos.Las mujeres están tomando conciencia de que sólo la unión de ellas y de hombres valiosos y valerosos que quieran participar puede darse el cambio que genere relaciones de igualdad y reconocimiento y valía de ambos sexos.Hace apenas unos días al poeta compositor yucateco Prof. Luis Pérez Sabido se le brindó un homenaje por su trayectoria artística y aportaciones a la música. Nació en Mocochá, Yucatán, en la hacienda que era de mi madre y me enorgullece que este hombre sencillo haya tenido la sensibilidad de describir la situación de la mujer en la preciosa canción “Derechos de Mujer”. La primera estrofa interpretada por una mujer dice: “Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer, quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron o las que fueron calladas por querer la libertad. Cuántos años han pasado de desigualdad perversa, en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer. De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no, que no me levanten la mano, ni me levanten la voz”. Este mensaje que es acompañado por una guitarra melodiosa podría llegar a más personas mexicanas que el discurso de Oprah en los Globos de Oro.