Presentan tendencias guanajuatenses

Talentos guanajuatenses miden su creatividad en el Fashion Corner, un espacio designado en Intermoda para dar a conocer las novedades en la industria del diseño.Calzado artesanal, trajes de baño y prendas de piel, son algunas opciones que estos emprendedores presentan en la edición 68 de esta feria de la moda en Guadalajara, creaciones que buscan posicionar en destinos como España, Nueva York y Colombia.Incluir temas artesanales de Oaxaca y Chiapas en calzado es la idea desarrollada en Anua México.Carlos Abraham Velazco Ramírez en sociedad con Mónica Meré, integró las prendas de telar a sus colecciones, lo que permite promover cada pieza como única, y es en tiendas de calzado de Nueva York, Canadá y Alemania, donde distribuyen sus creaciones.Sus canales de distribución son las redes sociales y ferias; a nivel nacional sus principales clientes son las playas y la CDMX, además, ha concretado ventas de menudeo en Colombia, Estados Unidos y España.Hace dos años que se conformó esta empresa, el primer año fue de prueba y error hasta tener las colecciones listas, “los costos no son nada baratos”, comenta Carlos.La sociedad tiene como significado ‘corazón’ en lengua mixteca; sus productos incluyen flores, calaveras y aves, la intención es dar libertad creativa a las comunidades con las que colaboran (una de ellas es Zinacantán, Chiapas), respetando la técnica y el costo de elaboración.Las colecciones de Anua México incluyen bolsas, carteras y collares para mascotas, y en cuanto a calzado, las líneas que producen son flat, tenis y valerina.En el taller colaboran ocho personas en todo el proceso productivo, algunos artículos son maquilados como las bolsas y collares.Tiene una capacidad de producción de 4 mil pares, pero su proceso va de la mano con las ventas que generan.Como una opción de exclusividad en trajes de baños se conformó la firma Ave Paraíso.Las socias Georgina Cedillo Palafox y Yuli Núñez Rosa son las resposables del diseño y comercialización.El proyecto surgió hace año y medio. “Este mercado no estaba cubierto, desde la universidad tuvimos esta idea hasta que logramos desarrollarla”, señaló Georgina.Iniciaron vendiendo en línea y actualmente cuentan con un punto de venta en la tienda M14, más un Showroom, el cual se atiende previa cita.Las telas que emplean son importadas, tienen una capacidad de producción de 50 piezas semanales.Ellas diseñan los estampados, los cuales posteriormente son sublimados, lo que permite que no pierdan sus cualidades. Son diseños pensados en cuerpos latinos, es decir, curvilíneos.Su mercado principal se enfoca en Guadalajara y la Ciudad de México, inicialmente fue planeado para mujeres entre 25 y 35 años de edad pero la realidad es que sus creaciones las adquieren clientas de entre 17 y 50 años. Manejan tallas desde extrachica hasta grande.Han desarrollado dos colecciones completas, más dos mini colecciones que promueven en temporadas especiales como Navidad y vacaciones, en las que incluyen colores invernales.En general, sus diseños se inspiran en flores tropicales y la diosa serpiente; cuentan con la opción de ajustar modelos, tallas y medidas especiales.Cuando no es temporada de vacaciones, es complicado encontrar este tipo de productos, dicen las empresarias.Diseños de autor aterrizados a un concepto comercial es la propuesta de Germán Ruiz, quien promueve su marca homónima.Su modelo de negocio, según explicó, permite que un outfit completo pueda usarse por piezas, sin desentonar con otros productos como unos jeans.Hace un año inició su producción realizando diseños exclusivos bajo pedido y en noviembre de 2017 presentó su primera colección en Crearé. Su familia se dedica al calzado y son ellos quienen le ayudan con la producción de sus modelos.A partir de entonces se ha dedicado a la creación de sus diseños, una colección completa incluye 150 piezas.Cada tres meses produce piezas nuevas, inicialmente elabora dos propuestas por año, en el que se incluyen 30 conjuntos.Su canal principal de ventas es a través de las redes sociales, junto con un punto de venta físico. Los clientes que atiende están principalmente en Guadalajara y la Ciudad de México. Sus creaciones tienen un precio promedio de mil 200 pesos.La capacidad de producción del taller es de 500 unidades a la semana, colaboran con Germán una costurera y un modista.Abrigos, pantalones y blusas forman parte de su colección, la cual es pensada para cuerpos latinos, de 30 años de edad en adelante, del sector medio y alto.