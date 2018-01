Publicidad

Un total defue el saldo que dejó un percance en Jalisco luego que el chofer de una camioneta intentó ganarle el paso a un tren.El accidente se registró la mañana de hoy en el kilómetro 10+500 delSegún información de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, sus elementos encontraron una camioneta Ford tipo pick up de modelo atrasado que colisionó contra el tren.En el vehículo viajabanTras el impacto, los ocupantes salieron proyectados fuera del vehículo., además de que seis menores y cuatro adultos fueron llevados en condición grave al Hospital Regional de Lagos de Moreno, donde se les brindará atención médica.Hasta el momento, las autoridades están investigando quién de todas las personas conducía la camioneta.La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco exhortó a la población a respetar los señalamientos preventivos y restrictivos en los cruces de las vías férreas y a no intentar ganar el paso del tren.Un accidente así ocurrió esta mañana, cuando el conductor de un tráiler le quiso ganar el paso al tren pero ocasionó un choque en Carretera a El Salto y Carrillo Puerto en el Municipio de El Salto.El chofer del tráiler abandonó el vehículo y huyó y no se registraron heridos.