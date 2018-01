Tochito orgullo mexicano

Publicidad

Elcomo una derivación de futbol americano, con la diferencia de que aquí no existen las tacleadas, no existe contacto físico, está prohibido empujar o derribar al oponente; inclusive, si llegan a empujar o tocar al adversario que lleva el balón por arriba de la cintura, se toma como falta y se penaliza.Este deporte lo practican hombres y mujeres, aunque es más común verlo en ramas femeniles.Aquí no hay protección alguna como hombreras, cascos, etc, ya que se toma como tacleada cuando se le logra quitar uno de los dos pañuelos que llevan atados al cinto.Sin embargo, no deja de ser apasionante y con mucha adrenalina, para quien lo juega; pues también se requiere mucha destreza y habilidad para evitar que te quiten algún pañuelo.Los equipos están conformados mínimo por cinco jugadores y se juega en un campo de 60 x 30 yardas.No hay un organismo oficial que sea encargado de establecer, modificar y hacer cumplir las reglas: cada liga, torneo, organización o región puede tener las propias, y así han surgido el tocho bandera en el que los equipos tienes 11 jugadores y las versiones de 9, 8, 7, 6, 5, y hasta 4 jugadores. Aunque muchas de las reglas son iguales o similares, se pueden encontrar diferencias dependiendo de quién organice el torneo, la liga o el partido.