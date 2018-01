Sismac fue el encargado de autorizar el mural

Publicidad

fue uno de los jóvenes queque se hizo y exhibió en el, cuenta y platica todo lo sucedido, desde el antes, durante y la respuesta a que el mural ya se quitó y tuvo la duración de tres meses.“La circunstancia es que se desarrollo la intervención con motivos del Festival Internacional Cervantino, se me otorgó la oportunidad de coordinar a un grupo de artistas, para desarrollar el mural dentro del marco, los murales fueron previamente vistos por las personas encargadas, mismas que nos dieron la responsabilidad de realizar” externó el joven.El Sismacc fue el encargado de autorizar dicho mural, estuvieron muy atentos y se formó el equipo, conformado por 5 chavos de Celaya y uno de fueras, no es la primera vez que trabajan con casa de la Cultura, ya han expuesto en tres ocasiones, una en casa de cultura y dos en casa del diezmo, señalando que se iba a hacer el mismo pero con la interpretación de las bellas artes desde su perspectiva.“A mi me tocó el teatro, una chica cerca del mercado, y el equipo fue hecho por personas ya reconocidas, como Leo Koas Uno, grafiteros con gran desarrollo en el paint control, e ilustradores de renombre”.Señala que la reacción por parte de Casa de la cultura fue aceptable, y que todos los involucrados demostraron profesionalismo, el Sismacc puso todo el material.A ellos no les dijeron que si sería temporal o no.