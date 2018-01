‘El Chavo’ se ve en el Nou Camp

Publicidad



“No lo tienen que hacer (hablar con directiva), nosotros tenemos que trabajar donde debemos ayudar al club, en la parte deportiva y centrarnos en el partido del sábado”, dijo el estratega.



“Me gusta por momentos, es un equipo que siempre es peligroso, que va, que toma riesgos, que es ofensivo”, señaló Gustavo en rueda de prensa previo al entrenamiento del León en las instalaciones de Casa Club.



“Vamos a ir al frente con nuestras características, ir a buscar el partido, vamos a ir a proponer y a jugar desde el primer minuto”, advirtió el ‘Chavo’, que tiene marca de nueve triunfos, tres empates y cinco derrotas entre Liga y Copa, desde que tomó las riendas de la Fiera.

El entrenador. “, por lo que tengo entendido no va a haber ningún inconveniente a corto plazo por eso”, señaló el técnico, un día después de que la Suprema Corte de Justicia diera a conocer que el ex directivo, tiene los derechos del Nou Camp, y, por tanto, la administración del inmueble deberá regresar a sus manos.Pero ante la situación extra cancha, es el ‘Chavo’ Díaz, quiendel próximo sábado, cuando visitan a La Máquina de la Cruz Azul.La directiva del Club León, encabezada por, no se ha pronunciado al respecto de tema del estadio, y según Gustavo Díaz,Jóvenes del León Premier, entrenaron al lado de Mauro Boselli. Foto: CortesíaDiecisiete partidos y una pretemporadas después,, a los cuales siente que ya les ha convencido de jugar con un sistema tan ofensivo, que pueda someter a su rival en cualquier cancha.Landon Donovan se entrena por separado del equipo, en su casa de San Diego, California, y aún no hay fecha para su debut. Foto: ArchivoPor lo mismo, aseguró que al estadio Azul, el León no irá a especular y mucho menos a meterse atrás para esperar al rival.