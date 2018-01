Para qué usar un crédito hipotecario

Publicidad

Comprar una casa es un paso muy importante que la mayoría queremos dar en algún momento de nuestra vida, algunos con más facilidad que otros, pero todos con entusiasmo por convertirnos en dueños de nuestro patrimonio. Pero este no es el único uso que se le puede dar a un crédito hipotecario. ¿Conoces las opciones a las que puedes acceder? Esta guía de créditos hipotecarios es el lugar indicado para aprender de manera detallada toda la información que te ayudará a comprender para qué puedes utilizar un crédito hipotecario además de comprar una casa.El más común. Puedes comprar una vivienda nueva o usada, ya sea en algún conjunto habitacional o en el mercado abierto con un particular.Si tu interés es comprar una vivienda a través del financiamento de Infonavit o FOVISSSTE, esta debe de contar con un Registro Único de Vivienda (RUV), el cual comúnmente proporcionan las empresas constructoras allegadas a los programas. En caso que quieras conseguir una vivienda nueva o usada con un particular, será la unidad de valuación que elijas la que la registre y el costo del trámite será descontado del pago al vendedor.Esta opción es para ti si tienes un terreno propio o si estás casado bajo el régimen de sociedad conyugal y quieres construir en el terreno de tu cónyuge.La mayoría de las entidades financieras piden que el terreno donde quieras construir cumpla con los siguientes requisitos:Estar en una zona urbanizada y contar con todos los servicios (agua, drenaje y energía eléctrica).Estar lejos de depósitos de combustible, ductos subterráneos, líneas de alta tensión, ríos, lagunas, arroyos o pantanos; no ubicarse sobre cavernas, hondonadas, taludes, fallas geológicas, rellenos sanitarios, terrenos arcillosos o contaminados.Estar al corriente en los pagos de consumo de agua y predial.Contar con escritura o título de propiedad.Este crédito no es hipotecario pero funciona si estás interesado en mejorar o reparar tu vivienda. Permite:Pintar, impermeabilizar, cambiar los muebles de tu cocina o baño y hacer mejoras para tu vivienda y así incrementar el valor de tu patrimonio.Realizar adecuaciones que necesiten tú o algún familiar con discapacidad, para ampliar la seguridad y capacidad de desplazamiento dentro de la vivienda, y mejorar así tu calidad de vida.Hacer modificaciones a la estructura actual de la casa.Puedes usar un mismo crédito para pagar la hipoteca que hayas contraído con otra institución financiera e incluso, algunos te ofrecen la opción de mejorar la vivienda hipotecada o mejorar las condiciones del crédito que contrajiste.Para esto solo debes avisar a la entidad financiera que debe estar de acuerdo en firmar la liberación de la hipoteca antes o al momento de que firmes la escritura con la otra institución.Si anteriormente adquiriste un inmueble con un crédito hipotecario de otra institución financiera, tienes la posibilidad de sustituir tu adeudo por un crédito, es decir, puedes terminar de pagar lo que te queda de deuda en la otra institución a través de un crédito.En caso de que tengas una casa pero quieras otra más grande o simplemente necesitas recursos para comenzar otro proyecto, puedes solicitar un financiamiento dejando en garantía tu casa actual.Tan solo con un crédito hipotecario de Infonavit, puedes rentar una vivienda en los conjuntos habitacionales de la institución. Esta opción es una gran oportunidad si aún no decides el lugar donde quieres vivir o viajas constantemente y buscas una solución temporal a tus necesidades de habitación.Antes de tomar una decisión, te invitamos a analizar detalladamente quién te ofrece las mejores condiciones y oportunidades para hacer tu sueño realidad.