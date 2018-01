Publicidad

Tom Brady no se ha perdido muchos partidos durante su carrera de 18 años en la NFL., prevista para el domingo.No obstante, después de que Brady no participó en la práctica del jueves con los Patriots ni habló con la prensa como estaba previsto,un día después de que esa misma dolencia limitó su actividad y justo cuando Nueva Inglaterra se prepara para enfrentar a Jacksonville en el duelo por el cetro de la Americana.Luego, el informe de lesionados del equipo señaló que Brady no participó del entrenamiento.Brady habitualmente utiliza un guante sólo en la mano izquierda.Su conferencia de prensa también fue pospuesta hasta el viernes.Ante la escasa información oficial sobre la índole de la lesión de Brady, el suplente Brian Hoyer debió encargarse de la situación. Más de 50 reporteros rodearon su casillero cuando llegó a los vestuarios, procedente de la sala de masajes.

Bryan Hoyer



“¿Están esperando a Phil?”, preguntó Hoyer a los reporteros, en referencia a Phillip Dorsett, quien utiliza el casillero adyacente.



“Siempre estoy preparado para jugar, porque la verdad es que uno nunca sabe cuándo lo llamarán”, aseguró.

Durante los seis minutos siguientes, se le hicieron preguntas sobre Brady, un quarterback al que ha suplido en dos ocasiones., ni daría detalles sobre lo que ha podido hacer el titular en las prácticas de los últimos dos días.Hoyer fue suplente de Brady durante tres temporadas, de 2009 a 2011. Luego de marcharse en 2012, jugó de inicio durante tramos de al menos cinco partidos en Cleveland, Houston, Chicago y San Francisco.regular, por dolencias del tendón de Aquiles y el hombro izquierdo.Su última ausencia por lesión data de la temporada de 2008, cuando