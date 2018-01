Desconocen fecha de debut de Landon Donovan

Publicidad

El técnico del club León afirmó que no sabe cuándo se reportará a los entrenamientos el estadounidense Landon Donovan, y mucho menos la fecha en que debutará en el torneo Clausura del fútbol mexicano.Donovan fue presentado oficialmente el lunes como nuevo jugador del León, tras salir del retiro por segunda ocasión en los tres últimos años.Sin embargo, el ex capitán de la selección estadounidense regresó a su país para realizar trámites con su familia, y no existe una fecha para que regrese a México, dijo el jueves el técnico Gustavo Díaz."El plan, dentro del acuerdo con él, es que pidió este tiempo para una readaptación. Es lógico y normal por la situación en la que él está", dijo Díaz en rueda de prensa."Esperamos que (su regreso) sea lo antes posible, pero no podemos ponerle un día porque eso genera presión sobre él y puede ser que aceleremos procesos y termine eso con rendimientos que no sean los mejores, o un percance que no queremos".Donovan, quien cumplirá 36 años el 4 de marzo, no juega fútbol competitivo desde noviembre de 2016.El volante dijo en su presentación que requería tiempo para ponerse en forma porque no quería decepcionar a nadie en su retorno a las canchas.Donovan es considerado el mejor jugador en la historia de su país y es el poseedor de los récords de goles con la selección y en MLS, donde incluso el premio al jugador más valioso lleva su nombre.Díaz dijo que esta semana ha platicado casi todos los días con Donovan, quien está entrenando por su cuenta en Estados Unidos."Es un jugador de alto nivel que tiene su ritmo de trabajo desde hace tiempo y con su gente de confianza él hará acondicionamiento personal para ponerse en forma competitiva, eso tenemos entendido con él", agregó el estratega uruguayo."Es un gran profesional y seguramente la próxima semana ya tendremos una fecha de arribo segura".Luego de dos fechas, León comparte con Pumas la cima del torneo Clausura, a pesar de que ninguno de sus fichajes de invierno ha debutado.El argentino Emanuel Cecchini (Málaga) y el jamaiquino Giles Barnes (Orlando City) aún no han sido considerados por Díaz, quien afirma que integrar a Donovan al primer equipo será un reto mayor."Hemos hablado con él y es un jugador de una mentalidad fuertísima, pero para nosotros como cuerpo técnico va a ser un gran desafío el ayudarlo a ponerse en forma futbolística para que nos pueda ayudar", concluyó.León enfrenta esta semana a Cruz Azul en la capital por la tercera fecha y luego regresa a casa para enfrentar al Necaxa el sábado 27 de enero.