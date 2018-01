Publicidad

detuvo a un hombre sospechoso de apuñalar a un hincha del Atlético de Madrid antes de un partido de Copa del Rey.el jueves por la madrugada y será acusado de tentativa de homicidio, señalaron las autoridades.durante una pelea en las inmediaciones del Estadio Wanda Metropolitano el miércoles, antes del partido de ida de cuartos de final de la Copa del Rey que el Atlético perdió por 2-1 ante el Sevilla.Las autoridades no revelaron el nombre del detenido, peroy ha sido arrestado anteriormente.. Su pronóstico no estuvo disponible de inmediato el jueves.Según la versión de la policía,Las autoridades no creen que en la trifulca participasen seguidores del Sevilla.