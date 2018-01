Mujer que acusa de violencia a Cardona y Barrios, niega abuso sexual

Publicidad

Una de las dos mujeres que denunciaron este martes a los futbolistas colombianos de Boca Juniors, Edwin Cardona y Wilmar Barios por violencia de género detalló este jueves que tiene pruebas de que fue maltratada y golpeada, pero negó haber sido abusada sexualmente."Lo único que aclaro es que yo no fui violada ni fui abusada ni nada de eso.Sí fui maltratada, fui golpeada, sí, y tengo las pruebas y los audios. Eso se va a ver con el tiempo y cuando la jueza lo ordene", dijo Cintia, que está embarazada, en una conversación telefónica con el canal C5N"En ningún momento denuncié abuso sexual, ni violación. Lo único que fui a denunciar fueron malos tratos. Los audios que tengo son pidiéndome disculpas por los maltratos", añadióCintia reconoció que no pretendía denunciarlos pero que se sintió obligada a hacerlo porque su nombre "estaba en todos los medios" y la estaban "ensuciando".Además, dijo que los audios que los medios argentinos publicaron, en los que se escucha a un colombiano pidiendo perdón y solicitándole a una mujer que no realice una denuncia, son verídicos y que es ella la que habla.