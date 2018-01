Habitantes denuncian a particular por cerrar el paso a estudiantes

Publicidad

Habitantes de la Comunidad dedenunciaron que un particular se apropió del acceso que conecta al Vídeo Bachillerato SABES, cerrando el paso a los estudiantes que se dirigen a la institución.Algunos pobladores acudieron con el Presidente Municipal, Édgar Castro Cerrillo, para denunciar que un vecino del lugar, de nombre Pio Robles, supuestamente se apropió del camino para transitar hacia el bachillerato, impidiendo el paso a los estudiantes.La señora Lucía Gaytán, madre de familia, dijo que desde hace 3 años se colocó una reja para cerrar el camino, y de igual manera, otra de las vías de acceso fue cerrada con alambre de púas para evitar que los estudiantes pudieran pasar por el camino de terracería para acudir a la escuela., reclamó.Y es que para poder llegar a la escuela, los alumnos tienen que esquivar el alambre de púas para poder cruzar hacia la escuela y posteriormente subir por un camino de terracería.Según la inconforme, el camino cerrado es de uso público y no forma parte de la propiedad del particular, por esta situación dijo que se le informó al delegado de la comunidad, Jaime Aguilera, para que busque una solución y se resuelva el problema pero supuestamente se hizo caso omiso y al no recibir apoyo, se optó por acudir directamente con el alcalde.En un recorrido que realizó am Express por la zona donde se encuentra el Vídeo Bachillerato, se pudo observar que ambos caminos que conectan a la escuela se encuentran cerrados, el principal acceso tiene una reja que impide el paso y el segundo camino está rodeado de alambre de púas, ya que supuestamente este es un terreno de propiedad privada.