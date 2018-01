El Conejo es ídolo de la infancia de Poncho Blanco 

Publicidad

¡QUÉ PARADÓN! #TuzosxFOX Alfonso Blanco, previo al gol de Honda, así salvó el empate de Pumas; FOX Sports 2 y App https://t.co/op3zAq1mZE pic.twitter.com/O0xD6dT9d1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 7 de enero de 2018

Alfonso Blanco dijo que Óscar Perez es su ídolo de la infancia, ahora el futbol le da la oportunidad a Poncho de ser titular con los Tuzos en Liga y Conejo está en la banca."Me siento en buen momento. Estoy contento y quiero consolidarme en Pachuca. Tuve momentos complicados en mi carrera, me costó muchos años ser titular. Soy afortunado de tener a alguien como el Conejo. Contar con su apoyo es muy importante, siempre tiene un consejo positivo. Estoy muy contento de tener un ídolo de niño como compañero, soy un afortunado"."No puedo confiarme, el portero debe ser regular, tengo que trabajar duro. Hemos cometido errores todos y trabajamos para corregirlos", dijo el Tami.Blanco espera que los Tuzos obtengan los tres puntos el sábado ante Lobos BUAP ya que no han ganado en 2018 (dos derrotas y un empate)."Es un equipo que se caracteriza por su buen desempeño adelante. Tuvimos una larga racha de no perder de local y es momento de no dejar ir más puntos".El fin de semana pasado, además de titular fue capitán ante América y detuvo en tiro desde los 11 pasos a Oribe Peralta lo que le da confianza de encarar lo que sigue en el Torneo Clausura 2018.