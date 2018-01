Publicidad

Foto: Gerardo Campa

El gran momento de Víctor Guzmán con los Tuzos del Pachuca lo ponen en la mira de la Selección para el amistoso del 31 de enero ante Bosnia. Más porque solo habrá convocados de la Liga MX. El jugador habla de esa posibilidad y de sus 13 goles desde el Apertura 2017."He trabajado para eso, es un sueño defender los colores de tu país, sí se me presenta la oportunidad hay que aprovecharla y hacer lo que hago en el equipo que me va a llevar a que me convoquen"."Me gusta jugar más ofensivo y pisar áerea, para tener oportunidad de gol, trabajé mucho para llegar tanto a área del rival como de mi equipo a defender", señaló Guzmán.Del juego del sábado ante Lobos BUAP dio su punto de vista y sabe que jugar ante equipos que pelean por no descender es complicado."Lobos se juega cada partido su permanencia, son equipos que te juegan 90 minutos a tope. Tenemos que estar concentrados y no dejarlos que se lleven puntos", afirmó el futbolista.