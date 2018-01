FMF ansía el “sí” de FIFA para Jonathan González

Publicidad

La Selección Nacional Mexicana está a un click de tener a Jonathan González entre sus filas.Sólo se espera que la FIFA mande un correo electrónico a la Femexfut, en el que avale el deseo del joven volante de Monterrey de vestir los colores de México.“Estamos un poco desesperados al respecto”, comentó Dennis te Kloese, director de Selecciones Nacionales. “Esperamos que el lunes nos llegue” y así, González podrá ser convocado para el juego de preparación a celebrarse en el Alamodome de San Antonio, Texas.El federativo insistió en la urgencia para que esta misiva llegue y así Jonathan esté en el partido ante Bosnia y Herzegovina…. “Jonathan presentó un caso ante FIFA, explicó por qué quiere defender la camiseta de México. La Federación de Estados Unidos también recibió una petición y mandó a la FIFA el por qué aceptó este cambio, ahora sólo falta que la FIFA mande el visto bueno y adelante”, comentó.El darle el último empujoncito al futbolista, para que decidiera por el Tri y no por EU, no fue sencillo: “Mucho tuvo que ver su familia, mexicanos radicados en Los Ángeles. Hay que aclarar que no estamos viendo sólo al Mundial de Rusia, sino también a unos Juegos Olímpicos, el equipo Sub-23… Él ya definió y lo hizo por nosotros”.Te Kloese también se encuentra a la espera de que los clubes de la MLS, el Galaxy y Los Ángeles FC, den el permiso a Giovani y a Jonathan dos Santos, además de Carlos Vela, para el amistoso. “Estamos con la intención de llamarlos. Hay que recordar que este juego no se da en fecha FIFA, por eso necesitamos su autorización”.Lo preocupante es saber si los Tres Alegres Compadres están a punto en el tema físico… “un preparador físico ha estado con ellos y nos reportan un buen estado”.Finalmente, aseguró que para el juego de fin de mes, no habrá “candados” de parte de los clubes para prestar a los jugadores. Ningún futbolista irá con la orden de jugar sólo algunos minutos, “para nada. No hay Copa, no hay Liga, el comité de Desarrollo Deportivo sabe de este juego, está planificado, así que los que vayan, jugarán”. La lista de seleccionados será dada a conocer la próxima semana.