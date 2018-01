'Tengo muchas ilusiones de asistir a los Centroamericanos': Espinosa

Publicidad

Aunque la escuela de la entrenadora Ma Jin fue muy importante en su formación como deportista, Paola Espinosa ha conseguido acoplarse a su nueva faceta como discípula del tapatío Iván Bautista“Son dos métodos de enseñanza completamente distintos y muy respetablesEl sistema con el que trabajo ahora me gusta mucho porque el profesor Bautista es una gran persona, siempre tiene para nosotros una palabra de apoyo y eso es un gran aliciente para mí después de la pausa en mi carrera por maternidad”, dijo la clavadistaTras convertirse en madre de Ivana, Espinosa decidió mudarse a Guadalajara donde comparte su preparación con Iván García, su pareja“Estoy muy contenta porque me respalda un gran equipo, me han atendido muy bien y tengo muchas ilusiones de poder asistir a los Juegos Centroamericanos en mi mejor nivelEl proceso ha sido difícil pero avanzo un paso cada día”La ganadora de dos preseas olímpicas aseguró que pese a ser una de las máximas figuras del deporte mexicano tendrá que competir por un lugar para asistir a las justas del ciclo olímpico“Que bueno que tenga que ganarme un boleto como todos los demásEstoy en un país donde hay mucho talento y debemos demostrar ser los mejores para tener un lugar en la selección mexicana”Paola aún no sabe si Tokio 2020 será su último ciclo olímpico; la oriunda de Baja California prefiere esperar a que su cuerpo lo decida“La decisión se tomará dependiendo de los resultados que obtenga en mis próximas competenciasEstos años voy a competir en trampolín de tres metros eso va a ser un gran reto aunque no es una prueba nueva para míHay muchas cosas que tengo que cambiar, por ejemplo tener más masa muscular y convertirme en una atleta más fuerte que sea un ejemplo para mi hija”Sobre el robo a su fundación la clavadista comentó que ya se tomaron “cartas en el asunto” y que espera pronto se dé con los culpables