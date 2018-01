Tomateros de Culiacán no bajan la guardia

Publicidad

El equipo guinda espera rival para la final en la Liga Mexicana del Pacífico, entre Mayos de Navojoa y Charros de Jalisco Los Tomateros de Culiacán continuaron su preparación en su estadio donde sostuvieron su práctica abierta a sus aficionados y del apoyo del equipo Japac de la Liga de Béisbol de Primera Fuerza del mismo nombre.Algunos lanzadores estuvieron viendo actividad en la loma, siendo Édgar González, Héctor Daniel Rodríguez, Jesús Castillo, Derrick Loop, Juan Ramón Noriega y Chad Gaudin los que mandaron sus envíos.“Me siento muy contento por cómo se nos están dando las cosas, el año pasado nos eliminaron en el séptimo juego de la serie semifinal, esta vez barrimos y ahora no me queda más que saldar esa deuda que tenía con la afición guinda”, externó el pitcher Édgar González.Enfatizó que la mentalidad del equipo cambió totalmente al haber barrido a los campeones Águilas de Mexicali, con lo que los dejaron fuera de la contienda, brindándoles más confianza y ganas de conquistar el onceavo gallardete para Tomateros.“Esperamos lograr esas 4 valiosas victorias que faltan.Me encuentro muy motivado, no sé cuál juego abriré, el que sea yo estoy listo”, puntualizó.Durante el entrenamiento, los peloteros realizaron ejercicios de estiramiento, bateo y fundamentos, en donde algunos ejecutaron jugadas simuladas en toques con corredores en primera y segunda base, estando a la defensiva Fernando Pérez, Rico Noel, Sebastián Elizalde, Maxwell León, Antonio Lamas, José Chávez, Alexis Wilson y Jonathan Aceves.