Los Ángeles Azules no temen cantar en Coachella

El festival de Coachella se ha convertido en la estampa de estrellas de Hollywood y modelos como Kendall Jenner y Gigi Hadid, con shorts diminutos, blusones con un aire hippie, gafas de sol, guirnaldas y sombreros que bailan al ritmo de reconocidas bandas de rock y música electrónica.



Este año a la combinación de The Weeknd, Beyoncé y Eminem se sumará la participación de Los Ángeles Azules, una agrupación tropical mexicana orgullosamente originaria del distrito de clase trabajadora Iztapalapa. Y por si alguien se lo pregunta no aparecen en las letras más pequeñas del cartel, sino en las segundas más grandes junto a Kali Uchis y Deorro.

“Una persona me dice ¿Doctor, usted tiene miedo?”, dijo Elías Mejía Avante “El Doc”, bajista y líder de la agrupación, en una charla reciente con periodistas. “No, miedo no, pero sí tengo adrenalina, el gusanito de que voy a ir pero no es miedo, es muy diferente. Es un evento importante pues sí, es un evento mundial sí, internacional. ... Es de Iztapalapa para el mundo. ... Lo más emocionante es que un grupo de música tropical va a estar en ese evento”.