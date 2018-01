Militantes del PES podrán votar el candidato presidencial de su preferencia

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

no obligará a sus militantes a votar por el candidato a la presidencia de México que postule el, toda vez quese perfila para ser su abanderado.Así lo sostuvo Sharon Montiel Sánchez, representante electoral del, quien aseguró que el próximo 1 de julio (día de la elección) los militantes podrán sufragar por el candidato a la presidencia de México que más les convenga y no necesariamente con el que postulen en la coalición “Juntos Haremos Historia” que apuntalaron las dirigencias nacionales de“La posición de la dirigencia estatal del PES ha sido ser fiel a la ideología que el partido ha tenido a los militantes que han votado en procesos anteriores. Por ello, en lo local no se signó ningún convenio de coalición con otros partidos… respetamos la posición de la dirigencia nacional que optó por hacer el convenio con el PT y Morena”, declaró en entrevista.La representante electoral sostuvo que el voto es libre y secreto y por ello no lo coaccionaran, esto pese a que los votos que tenga el PES en Hidalgo (para la elección de presidente de México) contarán para López Obrador, quien se perfila para ser el candidato.Montiel Sánchez no quiso revelar si en un futuro la dirigencia estatal del PES respaldará a alguno de los candidatos que elijan las otras coaliciones o candidatos independientes a la presidencia de la república, no obstante, dijo que en lo local se sigue la plática para conformar candidaturas comunes con el PRI, PVEM y Nueva Alianza.