Sistema de INE dice que es panista, pero ciudadano lo niega

A través de un comunicado, el ciudadano Fulgencio Vargas, originario del municipio de Acaxochitlán, manifestó su inconformidad ante el sistema “compulsa” del Instituto Nacional Electoral (INE ), ya que al ser revisado, arrojó que se encuentra afiliado al Partido Acción Nacional desde octubre del 2000, lo que le impediría participar por el cargo de supervisor o capacitador asistente para las próximas elecciones.Detalló que este sistema permite al INE consultar si los aspirantes a participar en la convocatoria para ocupar dichos puestos forman parte de algún partido político al momento de solicitar su inscripción.Por lo anterior,calificó a este sistema como obsoleto, ya que asegura haber comprobado no estar afiliado a ningún partido político; en esta misma situación se encuentran por lo menos otras cinco personas.Informó que el 20 de enero tendrá lugar el examen de conocimientos generales para seleccionar a quienes fungirán como supervisores o capacitadores asistentes electorales.Sin embargo, a pesar de haber presentado oficio de inconformidad y demostrado que al momento de solicitar su inscripción a dicha convocatoria no se encontró afiliado a ningún partido político, el personal de la vocalía con cabecera en Tulancingo se declaró incompetente para resolver dicho asunto, argumentando que “en su sistema aún aparezco como activo en el padrón del PAN y solicitaron que enviara mi queja al área técnica del INE”.“A la fecha, les demostré con documentación y en la misma página del registro nacional de miembros activos de dicho instituto político, que no aparezco afiliado, pero hasta el momento, nadie resuelve mi caso”, refirió.Finalmente, señaló que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los aspirantes a los cargos citados anteriormente no deben ser militantes en el momento de la contratación, pero no específica plazo mínimo o máximo de la afiliación previa a su inscripción en la convocatoria.