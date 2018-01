¿Cuál es la probabilidad de que caiga nieve en la CDMX?

Debido a la masa de aire polar que predomina en gran parte del territorio nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) afirmó que prevalecerá un ambiente que irá de muy frío a gélido, pero ¿cuál es la probabilidad de que caiga nieve en la Ciudad de México?



De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), debido a la situación geográfica de nuestro país, son pocas las regiones que padecen de nevadas, siendo más acentuado este fenómeno en regiones altas como montañas o sierras. Un caso extraordinario ocurrió en el invierno de 1967, donde aproximadamente el 50% del territorio nacional resultó afectado por una nevada, incluso en el Valle de México.



(Nevada en la Ciudad de México en 1967. FOTO: Archivo/ EL UNIVERSAL)

En entrevista con EL UNIVERSAL, el meteorólogo Jaime Albarrán, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó que la probabilidad de que caiga nieve en la Ciudad de México es muy baja. "Con estas condiciones que tenemos en la actualidad es muy baja la probabilidad porque se necesitan reunir varios factores, entre ellos la humedad, que no la hay; el viento, que tampoco, hay muy poco; la temperatura baja, esa si la tenemos, pero se necesita aun más baja; y desde luego nubes, si no hay nubes, no hay precipitación de ningún tipo".



(Nevada en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, en 1967. FOTO: Archivo/ EL UNIVERSAL)

El Cenapred explica que las tormentas de nieve son una forma de precipitación sólida en forma de copos. "Un copo de nieve es la aglomeración de cristales transparentes de hielo que se forman cuando el vapor de agua se condensa a temperaturas inferiores a la de solidificación del agua. La condensación de la nieve tiene la forma de ramificaciones intrincadas de cristales hexagonales planos en una variedad infinita de patrones". El tamaño y la forma de los copos de nieve dependerá de la temperatura y humedad de la atmósfera.



Las nevadas principalmente ocurren en el norte del país y en las regiones altas, y rara vez se presentan en el sur. Durante la estación invernal en las sierras del estado de Chihuahua suceden en promedio más de seis nevadas al año, mientras que en algunas regiones al norte de Durango y Sonora, las nevadas tienen una frecuencia de tres veces al año.



(Imagen: Cenapred)

Albarrán asegura que tenemos ciertos elementos para que caiga nieve, "pero no lo son todo."En Hidalgo y Tlaxcala nevó porque son las entidades en donde principalmente el escurrimiento de este aire polar es mucho más intenso que acá en la Ciudad".



Históricamente las zonas donde su ocurrencia es más frecuente son los volcanes como el Pico de Orizaba, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca; también en las sierras de Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Baja California y Nuevo León y, en menor frecuencia, en la zona del Bajío, así como en las partes altas del Valle de México, como es el Ajusco.



El experto del SMN afirma que la masa de aire polar que domina actualmente la República Mexicana va a durar unos dos días más, pero eso no quiere decir que los días frío hayan acabado ya que el tercer día seguirá registrándose temperaturas bajas. "Podemos estar hablando de una semana más en que las temperaturas estarán oscilando en estos rangos de frío", dice el experto.



Para Albarrán, la masa de aire polar es muestra del equilibrio que tiene que haber en la atmósfera del planeta. "Estos sistemas de aire polar se forman en las zonas del norte y empiezan a tener sus desplazamientos hacia el sur para buscar un equilibrio entre frio y calor".



Para finalizar, Albarrán comenta que aunque "ni si quiera hemos llegando al término del primer mes de invierno, estamos viviendo los días más fríos de la estación".