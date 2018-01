Publicidad

Pedro Joaquín Delbouis, hijo de Pedro Joaquín Coldwell Foto: Especial

Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador de Veracruz | Foto: Especial

Al menos 10 hijos de políticos connotados buscarán cargos públicos en la elección del 1 de julio. Aunque no necesariamente bajo el cobijo de los partidos en que militan sus padres.Unos han ocupado puestos en el servicio público, para otros sería la primera vez y hay quienes pretenden suceder a sus padres en el cargo.Aunque durante años rechazó incursionar en la política,por Movimiento Ciudadano (MC); al igual que Agustín Basave Alanís, hijo del ex presidente del PRD, Agustín Basave Benítez, y socio de Colosio Riojas en un despacho de abogados.Otro caso es el de, y sobrino del gobernador de Quintana Roo,. De perfil empresarial y sin experiencia gubernamental, buscará la presidencia municipal de Cozumel.hija de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, pretende llegar a la titularidad de la alcaldía de Milpa Alta por el Revolucionario Institucional. Actualmente es diputada local y dirigió al tricolor en la capital del país.En tanto queserá candidato a la alcaldía de Cuauhtémoc., de la mano de Federico Madrazo Rojas, primogénito del ex gobernador Roberto Madrazo Pintado.hijo del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, como precandidato único del PAN al gobierno estatal.. Éste irá tras una senaduría con la coalición Por México al Frente (PAN-PRD y Movimiento Ciudadano)., pretende sucederlo en el cargo, por la alianza del PRD con el PSD., se apuntó para la candidatura a la alcaldía de San Pedro, por la vía independiente.