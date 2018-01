Que no los engañen, no hay exceso de recursos en Atotonilco de Tula: regidor

Publicidad

de que este año se tendrá más obra en el, son mentiras y solo quiere engañar y confundir a la gente, ya que se tendrá un presupuesto similar al de 2017 y no el doble de recursos como el alcalde quiere hacer parecer.En días pasados, durante la toma de protesta deinformó que aunque la percepción ciudadana era que en el 2017 no se hicieron obras, este año sí se ejecutarán, ya que le cobrarán a las empresas el impuesto del predial 2017 y 2018 con los valores actualizados, lo que afirmó, permitirá disponer de mayores recursos para obra.Sin embargo,sostuvo que el presupuesto aprobado para este año es de alrededor de 110 millones de pesos: 60 millones de parte del estado y 50 de recursos propios, por lo que no le cuadran las "cifras alegres" del alcalde.Durante el evento antes referido Ángeles Mendoza puntualizó que “en el municipio las empresas han omitido el pago de muchos impuestos; es por eso que tenemos un municipio con escasos y pésimos servicios públicos”.A lo que Pedraza Cruz reviró que el presidente municipal pretende cobrarles a la mala a las empresas ya que el Congreso no autorizó las tablas de cobro catastral que se enviaron y busca obligar cobrarles a través de presiones sociales.“Al final ni una cosa ni la otra y los ciudadanos tienen que pagar las consecuencias de su incapacidad para negociar o conseguir acuerdos, por eso estamos sin obras”, recalcó el regidor.Finalmente, recordó que el alcalde ha querido forzar a las empresas a pagar más a través de presiones como en el caso de la carretera de El Refugio, en donde mandó levantar el asfalto sin tener el recurso para componer la vialidad, ya que busca que las empresas aporten recursos pues es la vialidad que usan; sin embargo, con eso afectó a todos los pobladores.