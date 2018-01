Alistan ciclistas salmantinos peregrinación

Publicidad

La peregrinación San Bernabé de Jesús es la primera en su tipo pues se conforma de ciclistas salmantinos, y esté año acudirán de nuevo a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos.Más de 60 ciclistas conforman la unión ‘Salamanca Unida’ misma que desde hace 15 años acuden en sus bicicletas y en un contingente organizado hacia la ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco, para agradecer a la virgen los favores que reciben en la comunidad de Los Vásquez, Valtierrilla y colonias como Nativitas, San Juan, La Cruz, El Pitayo, La Guanajuato, entré otras.Los ciclistas saldrán el próximo sábado 27 de enero a las 4 de la mañana desde Los Vázquez para pasar a la comunidad de Valtierrilla y luego pedalear para Salamanca donde un contingente de peregrinos los espera en una gasolinera y así emprender el viaje que dura un día.“Yo soy la cocinera y viera que bonito se siente cuando llegamos todos con bien, es una viaje de lo mejor, muy cansado, pero reconfortante cuando logras agradecer un año más de salud y que la virgencita nos ayudó”, comentó la señora María Elvira Romero.Por otra parte, comentó el señor Armando Cordero quién conduce la camioneta dónde va una imagen de la virgen de San Juan de los Lagos que durante tantos años de acompañar a los ciclistas y participantes de esta peregrinación han sucedido algunas situaciones que para ellos no tienen respuesta, ya qué argumenta que años anteriores uno de los ciclistas tuvo un percance al ponchársele la llanta trasera de la bicicleta ocasionándole una caída aparatosa, misma que no le trajo consecuen cias, o una ocasión donde la camioneta se quedó sin la palanca de las velocidades y no pasó ningún percance.“Cada año es nuevo y diferente, aprendemos de todo y siempre regresamos cansados pero con bien”, dijo el señor Armando Cordero.Algunos de los ciclistas comentaron que esté año como todos los anteriores acuden a su destino sin alguna identificación que pueda darse a conocer que provienen de este municipio, por ello invitan a la población en general a que los apoyen con algún tipo de insignia para seguir su camino con más orgullo, así mismo para que más gente se una su agrupación la cual solo tiene el firme objetivo de agradecer y cumplir un año más con su ‘manda’.